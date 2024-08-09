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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 17:12 | Обновлено 09 августа 2024, 17:18
785
0

Верес – Динамо. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре УПЛ

09 августа 2024, 17:12 | Обновлено 09 августа 2024, 17:18
785
0
Верес – Динамо. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

Сегодня, 9 августа «Верес» в матче второго тура УПЛ сезона 2024/2025 проведет матч против киевского «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Верес: 23. Кожухарь – 17. Протасевич, 57. Мельник, 33. Гончаренко, 3. Вовченко – 10. Клец, 20. Яго, 77. В. Шарай, 11. Дахновский – 7. Степанюк, 87. Мрвальевич

Динамо: 35. Нещерет – 24. Тымчик, 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубинчак – 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 9. Волошин – 21. Супряга

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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