Верес – Динамо. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 9 августа «Верес» в матче второго тура УПЛ сезона 2024/2025 проведет матч против киевского «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Верес: 23. Кожухарь – 17. Протасевич, 57. Мельник, 33. Гончаренко, 3. Вовченко – 10. Клец, 20. Яго, 77. В. Шарай, 11. Дахновский – 7. Степанюк, 87. Мрвальевич

Динамо: 35. Нещерет – 24. Тымчик, 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубинчак – 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 9. Волошин – 21. Супряга