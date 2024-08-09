Украина. Премьер лига09 августа 2024, 07:01 | Обновлено 09 августа 2024, 07:39
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Верес принимает Динамо в матче 2-го тура УПЛ
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги
09 августа 2024, 07:01 | Обновлено 09 августа 2024, 07:39
3145
2
В пятницу, 9 августа, пройдет матч второго тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Верес» и «Динамо».
Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало матча в 18.00.
«Верес» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.
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Комментарии 2
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Знову теж саме, що і в попередні сезони. ДК розпочинає сезон іграми через три дні. І все через еврокубки. Хай в еврокубках грає дубль, зараз важливіше чемпіонат. А потім треба доганяти, а ще є продажні судді. Так і матч не подивишся, знову дурня з якимось UPL TV.
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