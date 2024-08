ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 7 лет. Челси подписал защитника

Клуб АПЛ «Челси объявил о подписании контракта с 19-летним аргентинским защитником Аароном Ансельмино, который получил договор на 7 лет.

Игрок до конца года продолжит выступать за «Боку Хуниорс» на правах аренды. Сделка оценивается в 15,6 миллиона фунтов.

Ансельмино действует на позиции центрального защитника. Аарон в основном выступает за молодежную команду Боки, а в первом составе отыграл 3 матча.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O