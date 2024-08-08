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Англия
08 августа 2024, 16:15 | Обновлено 08 августа 2024, 16:16
563
0

ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 7 лет. Челси подписал защитника

Клуб подписал аргентинца Ансельмино

08 августа 2024, 16:15 | Обновлено 08 августа 2024, 16:16
563
0
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 7 лет. Челси подписал защитника
ФК Челси. Аарон Ансельмино

Клуб АПЛ «Челси объявил о подписании контракта с 19-летним аргентинским защитником Аароном Ансельмино, который получил договор на 7 лет.

Игрок до конца года продолжит выступать за «Боку Хуниорс» на правах аренды. Сделка оценивается в 15,6 миллиона фунтов.

Ансельмино действует на позиции центрального защитника. Аарон в основном выступает за молодежную команду Боки, а в первом составе отыграл 3 матча.

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Челси Бока Хуниорс трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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