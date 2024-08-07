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Лига Европы
07 августа 2024, 09:43 | Обновлено 07 августа 2024, 09:51
264
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория

8 августа в 21:00 пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы

07 августа 2024, 09:43 | Обновлено 07 августа 2024, 09:51
264
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
ФК Кривбасс

8 августа в 21:00 по киевскому времени состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, В котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Виктория» Пльзень из Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоится в словацком городе Кошице. Повторный матч в этом противостоянии запланирован на 15 августа в Чехии.

Победитель этой пары попадет в Q4 Лиги Европы, где соперника уже ожидает шотландская команда «Хартс».

В случае проигрыша Кривбасс будет переведен в квалификацию Лиги конференций и в 4-м раунде сыграет против испанского «Бетиса».

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Кривбасс – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: греческий ПАОК планирует подписать защитника Кривбасса
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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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