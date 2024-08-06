6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.

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Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1.

Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.

После завершения встречи голкипер динамовцев Георгий Бущан эмоционально высказал претензии к левому защитнику команды Константину Вичаренко. О чем конкретно говорили игроки неизвестно.

Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ