ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
Кипер киевлян эмоционально обратился к Константину Вивчаренко после игры с Рейнджерс
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.
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Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1.
Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.
После завершения встречи голкипер динамовцев Георгий Бущан эмоционально высказал претензии к левому защитнику команды Константину Вичаренко. О чем конкретно говорили игроки неизвестно.
Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву.
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
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