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  4. ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
Лига чемпионов
06 августа 2024, 23:11 |
2555
3

ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ

Кипер киевлян эмоционально обратился к Константину Вивчаренко после игры с Рейнджерс

06 августа 2024, 23:11 |
2555
3
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Глазго Рейнджерс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Люблине на поле местного стадиона. Игра завершилась со счетом 1:1.

Шотландский коллектив сравнял счет только на 90+4-й минуте. Голом отметился Сирил Дессерс.

После завершения встречи голкипер динамовцев Георгий Бущан эмоционально высказал претензии к левому защитнику команды Константину Вичаренко. О чем конкретно говорили игроки неизвестно.

Ответный поединок состоится 13 августа в Глазго в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ

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Константин Вивчаренко Георгий Бущан фото Динамо Киев Глазго Рейнджерс Динамо - Рейнджерс Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Він правий.
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+3
Выталкиватель парашутистов
Я предполагаю, что в раздевалке Ярмоленко отоварит пару наших защитничков,  другим в назидание...
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0
Trent78
Минута остаётся,нет чтобы кинуть мяч назад и убить время он кидает к воротам Глазго и получаем гол
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0
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