Анастасия Соболева – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гамбурге
7 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).
Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Майяр Шериф из Египта (№82 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Номы Ноха Акуге (№252 WTA) или Ольги Данилович (№121 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Динамо» оценил первый матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»
Забавный эпизод перед подачей Марты на матч против Татьяны Марии