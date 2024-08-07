Анастасия Соболева – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Майяр Шериф из Египта (№82 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Номы Ноха Акуге (№252 WTA) или Ольги Данилович (№121 WTA).

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