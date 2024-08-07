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  4. Анастасия Соболева – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 августа 2024, 10:34 |
53
0

Анастасия Соболева – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гамбурге

07 августа 2024, 10:34 |
53
0
Анастасия Соболева – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

7 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№226 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Майяр Шериф из Египта (№82 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Номы Ноха Акуге (№252 WTA) или Ольги Данилович (№121 WTA).

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Майяр Шериф смотреть онлайн Анастасия Соболева WTA Гамбург
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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