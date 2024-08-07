Экс-футболист Динамо назвал лучшего игрока киевлян в матче против Рейнджерс

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик назвал лучшего игрока столичного клуба в ничейном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс» (1:1):

«Лучший игрок поединка? Однозначно Георгий Бущан. Очень сильный матч провел Жора».

Напомним, «Рейнджерс» нанес 12 ударов по воротам Георгия Бущана, 7 из которых были направлены в створ ворот. Хоть в одном случае спасти команду киперу не удалось, статистический портал FlashScore также признал его лучшим игроком матча с оценкой 7.7.