Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболист Динамо назвал лучшего игрока киевлян в матче против Рейнджерс
Лига чемпионов
07 августа 2024, 10:21 |
2824
1

Экс-футболист Динамо назвал лучшего игрока киевлян в матче против Рейнджерс

Тарас Михалик отметил игру Георгия Бущана

07 августа 2024, 10:21 |
2824
1
Экс-футболист Динамо назвал лучшего игрока киевлян в матче против Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик назвал лучшего игрока столичного клуба в ничейном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс» (1:1):

«Лучший игрок поединка? Однозначно Георгий Бущан. Очень сильный матч провел Жора».

Напомним, «Рейнджерс» нанес 12 ударов по воротам Георгия Бущана, 7 из которых были направлены в створ ворот. Хоть в одном случае спасти команду киперу не удалось, статистический портал FlashScore также признал его лучшим игроком матча с оценкой 7.7.

По теме:
Известны судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
Динамо стало автором ничейного юбилея
Максим БРАГАРУ: «У нас есть еще второй матч»
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Тарас Михалик Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Георгий Бущан
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06 августа 2024, 20:15 132
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Продолжить начатое в матчах против «Партизана»

ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2024, 23:11 9
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ

Кипер киевлян эмоционально обратился к Константину Вивчаренко после игры с Рейнджерс

Динамо упустило победу над Рейнджерс, Луческу возглавил сборную Румынии
Футбол | 07.08.2024, 09:05
Динамо упустило победу над Рейнджерс, Луческу возглавил сборную Румынии
Динамо упустило победу над Рейнджерс, Луческу возглавил сборную Румынии
Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019
Теннис | 07.08.2024, 04:10
Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019
Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Олимпийские игры | 06.08.2024, 21:07
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stan S.
В моменте с голом Бущану надо было сыграть на выходе и перехватить навес!! А так, хороший матч
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
06.08.2024, 07:05 15
Футбол
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
06.08.2024, 12:51
Олимпийские игры
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
06.08.2024, 06:23 19
Олимпийские игры
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 3
Футбол
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 58
Футбол
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
05.08.2024, 18:28 17
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем