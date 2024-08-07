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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 04:49 | Обновлено 07 августа 2024, 05:40
182
0

ВИДЕО. Футболисты Шахтера начали подготовку к матчу с Полесьем

Горняки проводят тренировки на базе спорткомплекса «Святошин»

07 августа 2024, 04:49 | Обновлено 07 августа 2024, 05:40
182
0
ВИДЕО. Футболисты Шахтера начали подготовку к матчу с Полесьем
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся к первому домашнему матчу сезона с житомирским «Полесьям», который состоится в воскресенье, 11 августа.

6 августа «горняки» провели тренировку на базе спорткомплекса «Святошин».

По традиции сначала дончан ждали занятия в тренажерном зале, после чего работа продолжилась на поле. Тренерский штаб предложил подопечным разминку и квадраты на держание мяча, а основная часть сессии состояла из игры 10 на 10 с нейтральными на 6 ворот. После этого футболисты, участвовавшие в матче с «Ворсклой» (5:0), отправились на восстановительные процедуры, а остальные выполняли комплекс игровых упражнений.

В общей сложности тренировка на поле длилась 1 час 50 минут. Матч 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится 11 августа в 18.00 на киевском стадионе «Левый берег».

ВИДЕО. Футболисты Шахтера начали подготовку к матчу с Полесьем

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Шахтер - Полесье Шахтер Донецк Полесье Житомир тренировка видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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