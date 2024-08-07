Тарас МИХАЛИК: «В ответном матче главное не испугаться давления трибун»

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс».

– «Динамо» сможет выдержать давление шотландской публики?

– Трудно будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи еврокубков играем не дома.

– Что выйдет на первый план во втором матче между командами?

– Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.