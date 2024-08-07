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  4. Тарас МИХАЛИК: «В ответном матче главное не испугаться давления трибун»
Лига чемпионов
07 августа 2024, 12:00 |
182
0

Тарас МИХАЛИК: «В ответном матче главное не испугаться давления трибун»

Бывший игрок «Динамо» поделился ожиданиями от второго поединка против «Рейнджерс»

07 августа 2024, 12:00 |
182
0
Тарас МИХАЛИК: «В ответном матче главное не испугаться давления трибун»
dynamo.kiev.ua. Тарас Михалик

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс».

– «Динамо» сможет выдержать давление шотландской публики?

– Трудно будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи еврокубков играем не дома.

– Что выйдет на первый план во втором матче между командами?

– Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Тарас Михалик Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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