Тарас МИХАЛИК: «В ответном матче главное не испугаться давления трибун»
Бывший игрок «Динамо» поделился ожиданиями от второго поединка против «Рейнджерс»
Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс».
– «Динамо» сможет выдержать давление шотландской публики?
– Трудно будет это сделать, хотя мы все сейчас матчи еврокубков играем не дома.
– Что выйдет на первый план во втором матче между командами?
– Борьба и психология. Не испугаться давления местных трибун.
Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.
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