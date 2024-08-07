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Лига Европы Квалификация
Кривбасс
08.08.2024 21:00 - : -
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2024, 09:23 | Обновлено 07 августа 2024, 09:50
93
0

Кривбасс – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа в 21:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги Европы

07 августа 2024, 09:23 | Обновлено 07 августа 2024, 09:50
93
0
Кривбасс – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Победитель этой пары гарантирует себе евроосень и выйдет в Q4 Лиги Европы, где сыграет против шотландской команды «Хартс».

Команда, которая проиграет, перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, в котором встретится с испанским клубом «Бетис».

Кривбасс – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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