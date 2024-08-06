Роскошная вилла аргентинского футболиста Лионеля Месси на Ибице пострадала от рук экоактивистов организации «Futuro Vegetal» (Растительное будущее).

Климатические активисты пробрались на виллу этим утром, облив ее фасад красной и черной краской. Они сфотографировались с плакатом, на котором было написано: «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

Этот особняк Месси приобрел за 11 миллионов евро в 2021 году, во времена своей игры за «Барселону». Сейчас дом пустует, что и привлекло внимание радикального крыла экоактивистов. Вандалы из «Растительного будущего» обвинили Месси в климатическом кризисе, незаконно проникнув на территорию особняка.

«Самый богатый 1% населения мира произвел в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества, несмотря на то, что именно наиболее уязвимые сообщества страдают от наихудших последствий кризиса», – оправдала свои действия Futuro Vegetal.

Активисты также утверждают, что здание было построено незаконно6 «Это всего лишь еще один пример того, что закон не работает одинаково для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса и не отражают волю народа», – заявил представитель организации.

Стоит отметить, что это не первый случай вандализма от данной группы. В 2022 году экоактивисты признались в порче выставки мумий в Египетском музее.

ВИДЕО. Экоактивисты атаковали дом Месси. Что произошло?