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07 августа 2024, 09:43 |
1130
0

Экс-российская теннисистка: «Буду с гордостью представлять Армению»

Элина Аванесян сообщила, что официально стала гражданкой Армении

07 августа 2024, 09:43 |
1130
0
Экс-российская теннисистка: «Буду с гордостью представлять Армению»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Теннисистка Элина Аванесян, занимающая 58-ю позицию рейтинга WTA, официально сообщила, что продолжит выступления под флагом Армении.

«Я с гордостью сообщаю, что официально являюсь гражданкой Армении, и для меня большая честь выступать под армянским флагом на турнире Cincinnati Open на следующей неделе. Я очень рада этой новой главе и возможности принести успех родине моих предков», – написала Элина.

Ранее у Аванесян был российский паспорт. В этот понедельник у Аванесян обновился профиль на официальном сайте WTA, там появился флаг Армении.

В июне 2022 года о смене российского гражданства на грузинское объявила Натела Дзаламидзе, в июне прошлого года под французский флаг перешла играть Варвара Грачева. В январе этого года стало известно, что за Казахстан будет выступать Александр Шевченко.

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Элина Аванесян смена гражданства
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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