Стала француженкой. Российская теннисистка Грачева сменила гражданство

По информации WTA, теннисистка Варвара Грачева сменила российское гражданство на французское. На официальных ресурсах спортсменка уже обозначена француженкой.

22-летняя Грачева занимает 43-е место в рейтинге и сразу стала второй ракеткой Франции.

Ранее сообщалось, что теннисистка, которая давно проживает во Франции, успешно сдала экзамен на знание языка. Переход в другое гражданство не связан с войной россии против Украины и санкциями против российских спортсменов.