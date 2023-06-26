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WTA
26 июня 2023, 12:11 | Обновлено 26 июня 2023, 12:46
518
2

Стала француженкой. Российская теннисистка Грачева сменила гражданство

Стала второй ракеткой Франции

26 июня 2023, 12:11 | Обновлено 26 июня 2023, 12:46
518
2
Стала француженкой. Российская теннисистка Грачева сменила гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации WTA, теннисистка Варвара Грачева сменила российское гражданство на французское. На официальных ресурсах спортсменка уже обозначена француженкой.

22-летняя Грачева занимает 43-е место в рейтинге и сразу стала второй ракеткой Франции.

Ранее сообщалось, что теннисистка, которая давно проживает во Франции, успешно сдала экзамен на знание языка. Переход в другое гражданство не связан с войной россии против Украины и санкциями против российских спортсменов.

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Источник Sport.ua
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Alexx
Раньше русских.уважали а сейча  быть русской это западло .о них все ноги вытирают
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+3
India Life
Правильно сделала, стыдно представлять страну-террориста.
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