Источник: греческий ПАОК планирует подписать защитника Кривбасса

Левый защитник клуба Кривбасс Иван Дибанго может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Наиболее активную позицию по отношению к камерунскому легионеру криворожского клуба занимает ПАОК, сообщает ТаТоТаке.

Представители греческого клуба не теряют надежды приобрести Ивана в летнее межсезонье. Кривбасс хочет получить за трансфер своего лидера сумму не менее 3,5-4,0 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему защитнику Кривбасса со стороны швейцарского Базеля и французского Бреста. Клуб из Франции имел более конкретное предложение, но в цифрах стороны не сошлись.

В прошлом сезоне Иван Дибанго сыграл за Кривбасс 30 матчей УПЛ и забил 1 гол.