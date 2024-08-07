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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 06:37 | Обновлено 07 августа 2024, 07:44
345
0

Источник: греческий ПАОК планирует подписать защитника Кривбасса

Иван Дибанго может продолжить карьеру в чемпионате Греции

07 августа 2024, 06:37 | Обновлено 07 августа 2024, 07:44
345
0
Источник: греческий ПАОК планирует подписать защитника Кривбасса
УПЛ

Левый защитник клуба Кривбасс Иван Дибанго может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Наиболее активную позицию по отношению к камерунскому легионеру криворожского клуба занимает ПАОК, сообщает ТаТоТаке.

Представители греческого клуба не теряют надежды приобрести Ивана в летнее межсезонье. Кривбасс хочет получить за трансфер своего лидера сумму не менее 3,5-4,0 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему защитнику Кривбасса со стороны швейцарского Базеля и французского Бреста. Клуб из Франции имел более конкретное предложение, но в цифрах стороны не сошлись.

В прошлом сезоне Иван Дибанго сыграл за Кривбасс 30 матчей УПЛ и забил 1 гол.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог ПАОК трансферы УПЛ трансферы чемпионат Греции по футболу ТаТоТаке Базель Брест (Франция)
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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