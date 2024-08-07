БРАЖКО: «Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
Полузащитник «Динамо» прокомментировал ничью против «Рейнджерс»
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
– Наверное, обидно было пропустить гол и упустить победу на последней минуте? Счет 1:1 закономерен?
– Очень интересная игра была и хороший соперник. Конечно, грустно, что мы пропустили мяч на последней секунде. Гол пропустили в результате серии ошибок. Где-то нам не повезло. Но уверен, что будет интересный второй матч. Посмотрим, что будет в Глазго. Будем готовиться.
– Прошлый матч ты пропустил из-за пореза. Это как-то повлияло на подготовку к этой игре?
– Да нет, мне наложили два шва и я не чувствовал ни боли, ни дискомфорта. Это не мешало мне, все хорошо.
– Сегодня болельщиков было еще больше, чем в матче с «Партизаном», были и гостевые фанаты. Как тебе атмосфера?
– Хочу поблагодарить болельщиков, которые за нас болели здесь, на стадионе, а также тех, кто болел за нас, смотря матч по телевизору в Украине! Очень грустно, что мы не смогли порадовать их победой. Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд по сумме двух матчей.
– Максим Дячук смотрел матч на трибунах, после игры вышел к команде. Насколько это большая потеря для команды?
– Очень большая потеря, потому что Макс – очень хороший игрок. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления. Мы все поддерживаем его, можно сказать держим его в тонусе. Тарас Михавко тоже молодец, его можно только похвалить. Да, были ошибки, но все мы ошибаемся. Все будет хорошо, он через все пройдет.
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