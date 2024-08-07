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  4. БРАЖКО: «Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
Лига чемпионов
07 августа 2024, 12:06 |
374
1

БРАЖКО: «Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

07 августа 2024, 12:06 |
374
1
БРАЖКО: «Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Наверное, обидно было пропустить гол и упустить победу на последней минуте? Счет 1:1 закономерен?

– Очень интересная игра была и хороший соперник. Конечно, грустно, что мы пропустили мяч на последней секунде. Гол пропустили в результате серии ошибок. Где-то нам не повезло. Но уверен, что будет интересный второй матч. Посмотрим, что будет в Глазго. Будем готовиться.

– Прошлый матч ты пропустил из-за пореза. Это как-то повлияло на подготовку к этой игре?

– Да нет, мне наложили два шва и я не чувствовал ни боли, ни дискомфорта. Это не мешало мне, все хорошо.

– Сегодня болельщиков было еще больше, чем в матче с «Партизаном», были и гостевые фанаты. Как тебе атмосфера?

– Хочу поблагодарить болельщиков, которые за нас болели здесь, на стадионе, а также тех, кто болел за нас, смотря матч по телевизору в Украине! Очень грустно, что мы не смогли порадовать их победой. Будем делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд по сумме двух матчей.

– Максим Дячук смотрел матч на трибунах, после игры вышел к команде. Насколько это большая потеря для команды?

– Очень большая потеря, потому что Макс – очень хороший игрок. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления. Мы все поддерживаем его, можно сказать держим его в тонусе. Тарас Михавко тоже молодец, его можно только похвалить. Да, были ошибки, но все мы ошибаемся. Все будет хорошо, он через все пройдет.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Владимир Бражко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Не с такой игрой, как во втором тайме.
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