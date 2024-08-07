Динамо стало автором ничейного юбилея

Ничья «Динамо» с «Рейнджерсом» (1:1) стала 100-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 54 раза наши команды расходились миром с соперниками на своем поле и 46 - в гостях. 56 мировых подписало «Динамо», 36 – «Шахтер», 4 – «Днепр», по 1 – «Днепр-1», «Заря», «Металлист» и «Таврия». Больше всего ничьих украинцы сделали с командами из Италии – 10, Англии – 9, Испании – 8, Германии – 7, Турции и Франции – по 6.

К слову, ничья с светло-синими оказалась 30-й для динамовцев в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, а также 10-й в еврокубковых поединках украинских и шотландских команд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 ничьих украинских клубов с командами из Шотландии

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 26.01.1966 КК 1/4 Динамо Селтик 1:1 (д) 2. 04.10.1967 КЧ 1/16 Динамо Селтик 1:1 (д) 3. 22.10.1986 КЧ 1/8 Динамо Селтик 1:1 (г) 4. 19.09.1990 КУ 1/32 Днепр Хартс 1:1 (д) 5. 15.09.2005 КУ Р1 Днепр Хайберниан 0:0 (г) 6. 20.09.2007 КУ Р1 Днепр Абердин 0:0 (г) 7. 04.10.2007 КУ Р1 Днепр Абердин 1:1 (д) 8. 14.09.2022 ЛЧ ГТ Шахтер Селтик 1:1 (д) 9. 25.10.2022 ЛЧ ГТ Шахтер Селтик 1:1 (г) 10. 06.08.2024 ЛЧ КР3 Динамо Рейнджерс 1:1 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.