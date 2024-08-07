Динамо стало автором ничейного юбилея
Украинские клубы подписали 100-ю мировую в Лиге (Кубке) чемпионов
Ничья «Динамо» с «Рейнджерсом» (1:1) стала 100-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 54 раза наши команды расходились миром с соперниками на своем поле и 46 - в гостях. 56 мировых подписало «Динамо», 36 – «Шахтер», 4 – «Днепр», по 1 – «Днепр-1», «Заря», «Металлист» и «Таврия». Больше всего ничьих украинцы сделали с командами из Италии – 10, Англии – 9, Испании – 8, Германии – 7, Турции и Франции – по 6.
К слову, ничья с светло-синими оказалась 30-й для динамовцев в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, а также 10-й в еврокубковых поединках украинских и шотландских команд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 ничьих украинских клубов с командами из Шотландии
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
26.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1 (д)
|
2.
|
04.10.1967
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1 (д)
|
3.
|
22.10.1986
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1 (г)
|
4.
|
19.09.1990
|
КУ
|
1/32
|
Днепр
|
Хартс
|
1:1 (д)
|
5.
|
15.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Днепр
|
Хайберниан
|
0:0 (г)
|
6.
|
20.09.2007
|
КУ
|
Р1
|
Днепр
|
Абердин
|
0:0 (г)
|
7.
|
04.10.2007
|
КУ
|
Р1
|
Днепр
|
Абердин
|
1:1 (д)
|
8.
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Селтик
|
1:1 (д)
|
9.
|
25.10.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Селтик
|
1:1 (г)
|
10.
|
06.08.2024
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Рейнджерс
|
1:1 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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