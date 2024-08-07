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Лига чемпионов
07 августа 2024, 11:33 |
174
0

Динамо стало автором ничейного юбилея

Украинские клубы подписали 100-ю мировую в Лиге (Кубке) чемпионов

07 августа 2024, 11:33 |
174
0
Динамо стало автором ничейного юбилея
ФК Динамо

Ничья «Динамо» с «Рейнджерсом» (1:1) стала 100-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 54 раза наши команды расходились миром с соперниками на своем поле и 46 - в гостях. 56 мировых подписало «Динамо», 36 – «Шахтер», 4 – «Днепр», по 1 – «Днепр-1», «Заря», «Металлист» и «Таврия». Больше всего ничьих украинцы сделали с командами из Италии – 10, Англии – 9, Испании – 8, Германии – 7, Турции и Франции – по 6.

К слову, ничья с светло-синими оказалась 30-й для динамовцев в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, а также 10-й в еврокубковых поединках украинских и шотландских команд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 ничьих украинских клубов с командами из Шотландии

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

26.01.1966

КК

1/4

Динамо

Селтик

1:1 (д)

2.

04.10.1967

КЧ

1/16

Динамо

Селтик

1:1 (д)

3.

22.10.1986

КЧ

1/8

Динамо

Селтик

1:1 (г)

4.

19.09.1990

КУ

1/32

Днепр

Хартс

1:1 (д)

5.

15.09.2005

КУ

Р1

Днепр

Хайберниан

0:0 (г)

6.

20.09.2007

КУ

Р1

Днепр

Абердин

0:0 (г)

7.

04.10.2007

КУ

Р1

Днепр

Абердин

1:1 (д)

8.

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Селтик

1:1 (д)

9.

25.10.2022

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Селтик

1:1 (г)

10.

06.08.2024

ЛЧ

КР3

Динамо

Рейнджерс

1:1 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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