Бущан обошел легендарного вратаря Динамо по числу матчей в еврокубках

Матч с «Рейнджерс» (1:1) стал 40-м в еврокубковой карьере 30-летнего вратаря «Динамо» Георгия Бущана. Тем самым он, обойдя Евгения Рудакова, вышел на пятое место в списке голкиперов-гвардейцев украинских клубов. 21 встречу Георгий отстоял в воротах киевлян в Лиге чемпионов, 15 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций.

Юбилейным поединок с «Рейнджерс» оказался и для Виталия Буяльского, который провел 40-й матч в Лиге чемпионов. А Андрей Ярмоленко стал автором 20-го гола украинских команд в домашних баталиях с коллективами из Шотландии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Вратарь Клубы Всего ЛЧ ЛЕ ЛК КК КИ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - - - - 2. Андрей ПЯТОВ Шахтер 132 87 44 - - - 1 3. Денис БОЙКО Динамо (27), Днепр (34) 61 12 49 - - - - 4. Александр ГОРЯИНОВ Металлист 41 - 41 - - - - 5. Георгий БУЩАН Динамо 40 21 15 4 - - - 6. Евгений РУДАКОВ Динамо 39 23 5 - 9 - 2 7. Юрий ВИРТ Металлург Д (9), Шахтер (22) 31 14 17 - - - - Виктор ЧАНОВ Динамо 31 15 6 - 9 - 1 9. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО Динамо (3), Арсенал (6), 30 3 24 - - 3 - Днепр (21) Ян ЛАШТУВКА Шахтер (17), Днепр (13) 30 10 20 - - - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.