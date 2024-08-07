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  4. Бущан обошел легендарного вратаря Динамо по числу матчей в еврокубках
Лига чемпионов
07 августа 2024, 11:43 | Обновлено 07 августа 2024, 12:37
1562
0

Бущан обошел легендарного вратаря Динамо по числу матчей в еврокубках

Голкипер «Динамо» провел 40-й матч в еврокубках

07 августа 2024, 11:43 | Обновлено 07 августа 2024, 12:37
1562
0
Бущан обошел легендарного вратаря Динамо по числу матчей в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч с «Рейнджерс» (1:1) стал 40-м в еврокубковой карьере 30-летнего вратаря «Динамо» Георгия Бущана. Тем самым он, обойдя Евгения Рудакова, вышел на пятое место в списке голкиперов-гвардейцев украинских клубов. 21 встречу Георгий отстоял в воротах киевлян в Лиге чемпионов, 15 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций.

Юбилейным поединок с «Рейнджерс» оказался и для Виталия Буяльского, который провел 40-й матч в Лиге чемпионов. А Андрей Ярмоленко стал автором 20-го гола украинских команд в домашних баталиях с коллективами из Шотландии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Вратарь

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

КК

КИ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

-

-

-

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

-

-

-

1

3.

Денис БОЙКО

Динамо (27), Днепр (34)

61

12

49

-

-

-

-

4.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

41

-

41

-

-

-

-

5.

Георгий БУЩАН

Динамо

40

21

15

4

-

-

-

6.

Евгений РУДАКОВ

Динамо

39

23

5

-

9

-

2

7.

Юрий ВИРТ

Металлург Д (9), Шахтер (22)

31

14

17

-

-

-

-

Виктор ЧАНОВ

Динамо

31

15

6

-

9

-

1

9.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

Динамо (3), Арсенал (6),

30

3

24

-

-

3

-

Днепр (21)

Ян ЛАШТУВКА

Шахтер (17), Днепр (13)

30

10

20

-

-

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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