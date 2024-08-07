Бущан обошел легендарного вратаря Динамо по числу матчей в еврокубках
Голкипер «Динамо» провел 40-й матч в еврокубках
Матч с «Рейнджерс» (1:1) стал 40-м в еврокубковой карьере 30-летнего вратаря «Динамо» Георгия Бущана. Тем самым он, обойдя Евгения Рудакова, вышел на пятое место в списке голкиперов-гвардейцев украинских клубов. 21 встречу Георгий отстоял в воротах киевлян в Лиге чемпионов, 15 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций.
Юбилейным поединок с «Рейнджерс» оказался и для Виталия Буяльского, который провел 40-й матч в Лиге чемпионов. А Андрей Ярмоленко стал автором 20-го гола украинских команд в домашних баталиях с коллективами из Шотландии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 вратарей-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
КК
|
КИ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
Динамо (27), Днепр (34)
|
61
|
12
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
41
|
-
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
40
|
21
|
15
|
4
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Евгений РУДАКОВ
|
Динамо
|
39
|
23
|
5
|
-
|
9
|
-
|
2
|
7.
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д (9), Шахтер (22)
|
31
|
14
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Виктор ЧАНОВ
|
Динамо
|
31
|
15
|
6
|
-
|
9
|
-
|
1
|
9.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
Динамо (3), Арсенал (6),
|
30
|
3
|
24
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
|
Днепр (21)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Шахтер (17), Днепр (13)
|
30
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; СК - Суперкубок УЕФА.
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