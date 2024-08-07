Динамо упустило победу над Рейнджерс, Луческу возглавил сборную Румынии
Главные новости за 6 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 августа.
1A. Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс
Киевляне позволили соперникам сравнять счет на последней компенсированной минуте
1B, ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
Главный тренер «Динамо» оценил первый матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»
2. ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии
79-летний специалист подписал двухлетний контракт
3. Итоги дня Q3 Лиги чемпионов. Тайсон забил за ПАОК, Моуриньо проиграл Лиллю
РБ Зальцбург переиграл Твенте в матче потенциальных соперников Динамо
4A. Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Команды провели матч Soccer Champions Tour в Шарлотте
4B. Барселона и Милан сыграли спарринг вничью. По пенальти выиграли россонери
Для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски
5A. УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Франковски и Мусял были задержаны польской полицией
5B. Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле
6. Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Известный спортсмен готов завершить со спортом сразу после ОИ-2024
7A. Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной
Марта подтвердила статус фаворитки в матче с Татьяной Марией
7B. Свитолина с баранкой разгромила американку в Торонто и вышла на Костюк
Элина без проблем справилась с Шелби Роджерс в 1/32 финала WTA 1000 в Канаде
8A. Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019
Леся на старте соревнований WTA 1000 в Канаде переиграла Бьянку Андрееску
8B. Ястремская проиграла сет 71-й ракетке в Канаде и снялась в середине второго
Даяна не сумела продолжить борьбу против Таунсенд в 1/32 финала в Торонто
9. Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции
7 августа Александр Хижняк проведет финальный поединок ОИ в боксе
10. Плюшевые мишки для Динамо. Что представляет собой шотландский Рейнджерс
В квалификации ЛЧ киевляне сыграют с 55-кратным чемпионом Шотландии
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