Динамо упустило победу над Рейнджерс, Луческу возглавил сборную Румынии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 августа.

1A. Не удержали преимущество. Динамо упустило победу в матче с Рейнджерс

Киевляне позволили соперникам сравнять счет на последней компенсированной минуте

1B, ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго

Главный тренер «Динамо» оценил первый матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии

79-летний специалист подписал двухлетний контракт

3. Итоги дня Q3 Лиги чемпионов. Тайсон забил за ПАОК, Моуриньо проиграл Лиллю

РБ Зальцбург переиграл Твенте в матче потенциальных соперников Динамо

4A. Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США

Команды провели матч Soccer Champions Tour в Шарлотте

4B. Барселона и Милан сыграли спарринг вничью. По пенальти выиграли россонери

Для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски

5A. УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки

Франковски и Мусял были задержаны польской полицией

5B. Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира

Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле

6. Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта

Известный спортсмен готов завершить со спортом сразу после ОИ-2024

7A. Костюк стартовала с легкой победы в Торонто и ждет выигрыша Свитолиной

Марта подтвердила статус фаворитки в матче с Татьяной Марией

7B. Свитолина с баранкой разгромила американку в Торонто и вышла на Костюк

Элина без проблем справилась с Шелби Роджерс в 1/32 финала WTA 1000 в Канаде

8A. Восстала из пепла. Цуренко сенсационно выбила в Торонто чемпионку USO 2019

Леся на старте соревнований WTA 1000 в Канаде переиграла Бьянку Андрееску

8B. Ястремская проиграла сет 71-й ракетке в Канаде и снялась в середине второго

Даяна не сумела продолжить борьбу против Таунсенд в 1/32 финала в Торонто

9. Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции

7 августа Александр Хижняк проведет финальный поединок ОИ в боксе

10. Плюшевые мишки для Динамо. Что представляет собой шотландский Рейнджерс

В квалификации ЛЧ киевляне сыграют с 55-кратным чемпионом Шотландии