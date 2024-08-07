Известны судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
«Шахтер» и «Полесье» рассудит Александр Шандор
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура УПЛ.
2-й тур
9 августа (пятница)
15:30. «Левый Берег» – «Ворскла». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
18:00. «Верес» – «Динамо». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Омельченко (Славянск). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).
10 августа (суббота)
15:30. «Черноморец» – «Заря». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Роман Евтухов (Днепр). Арбитр VAR – Владимир Новохатний (Черкасы).
18:00. «Колос» – «Ингулец». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков). Арбитр VAR – Максим Козыряцкий (Запорожье).
11 августа (воскресенье)
13:00. «Оболонь» – «Рух». Киев. Стадион «Оболонь-Арена». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
15:30. «Карпаты» – «Кривбасс». Львов. Стадион «Украина». Арбитр – Олег Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
18:00. «Шахтер» – «Полесье». Киев, «Левый берег». Арбитр – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Дмитрий Панчишин (Харьков).
11 августа (понедельник)
15:30. «ЛНЗ» – «Александрия». Черкассы. «Центральный стадион». Арбитр – Денис Резников (Камянское). Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область).
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