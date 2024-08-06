ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад купил основного вратаря сборной Сербии
Предраг Райкович сменил «Мальорку» на «Аль-Иттихад»
Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Джидды сообщил о подписании основного вратаря сборной Сербии Предрага Райковича.
Сумма трансфера не сообщается. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что его покупка обойдется саудитам в 11 млн евро.
28-летний Райкович с 2022 года выступал за испанскую «Мальорку». За карьеру он также играл в составе «Црвены Звезды», «Маккаби Тель-Авив» и «Реймса». На его счету 35 поеднков за национальную сборную своей страны. Портал transfermarkt оценивает голкипера в 10 млн евро.
За «Аль-Иттихад» играют Н'Голо Канте и Карим Бензема.
📝| Rajkovic joins the Tigers as a new member of the squad 🧤 #TigersSummer pic.twitter.com/QBVZu43Yu9— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) August 5, 2024
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