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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад купил основного вратаря сборной Сербии
Саудовская Аравия
06 августа 2024, 03:45 |
178
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад купил основного вратаря сборной Сербии

Предраг Райкович сменил «Мальорку» на «Аль-Иттихад»

06 августа 2024, 03:45 |
178
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад купил основного вратаря сборной Сербии
x.com/ittihad_en

Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Джидды сообщил о подписании основного вратаря сборной Сербии Предрага Райковича.

Сумма трансфера не сообщается. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что его покупка обойдется саудитам в 11 млн евро.

28-летний Райкович с 2022 года выступал за испанскую «Мальорку». За карьеру он также играл в составе «Црвены Звезды», «Маккаби Тель-Авив» и «Реймса». На его счету 35 поеднков за национальную сборную своей страны. Портал transfermarkt оценивает голкипера в 10 млн евро.

За «Аль-Иттихад» играют Н'Голо Канте и Карим Бензема.

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Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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