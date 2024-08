ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад купил основного вратаря сборной Сербии

Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Джидды сообщил о подписании основного вратаря сборной Сербии Предрага Райковича.

Сумма трансфера не сообщается. Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал, что его покупка обойдется саудитам в 11 млн евро.

28-летний Райкович с 2022 года выступал за испанскую «Мальорку». За карьеру он также играл в составе «Црвены Звезды», «Маккаби Тель-Авив» и «Реймса». На его счету 35 поеднков за национальную сборную своей страны. Портал transfermarkt оценивает голкипера в 10 млн евро.

За «Аль-Иттихад» играют Н'Голо Канте и Карим Бензема.

