Игрок Динамо и сборной Грузии перейдет в клуб из Испании. Известны детали

23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили близок к переходу в испанскую «Гранаду».

Об этом сообщает Geo Team. Источник отмечает, что Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», уже согласовал условия личного соглашения с «насридами».

Георгий перейдет в «Гранаду» на правах аренды на год без права выкупа. Грузинскому футболисту осталось провести только медицинский осмотр.

В 2024 году Цитаишвили играл в аренде за «Динамо» Батуми. На его счету 17 матчей в чемпионате Грузии, 1 гол и 6 ассистов. Георгий также поехал со сборной Грузии на Евро-2024, где провел 4 поединка – 192 минуты.

«Гранада» в прошлом сезоне заняла последнее 20-е место в таблице Ла Лиги с 21 очков и в следующем сезоне выступит в Сегунде.

Ранее сообщалось, что к Цитаишвили проявляет интерес немецкая «Герта».

