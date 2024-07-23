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  4. Игрок Динамо и сборной Грузии перейдет в клуб из Испании. Известны детали
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 21:23 |
2075
1

Игрок Динамо и сборной Грузии перейдет в клуб из Испании. Известны детали

Георгий Цитаишвили близок к тому, чтобы присоединиться к Гранаде

23 июля 2024, 21:23 |
2075
1
Игрок Динамо и сборной Грузии перейдет в клуб из Испании. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили близок к переходу в испанскую «Гранаду».

Об этом сообщает Geo Team. Источник отмечает, что Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», уже согласовал условия личного соглашения с «насридами».

Георгий перейдет в «Гранаду» на правах аренды на год без права выкупа. Грузинскому футболисту осталось провести только медицинский осмотр.

В 2024 году Цитаишвили играл в аренде за «Динамо» Батуми. На его счету 17 матчей в чемпионате Грузии, 1 гол и 6 ассистов. Георгий также поехал со сборной Грузии на Евро-2024, где провел 4 поединка – 192 минуты.

«Гранада» в прошлом сезоне заняла последнее 20-е место в таблице Ла Лиги с 21 очков и в следующем сезоне выступит в Сегунде.

Ранее сообщалось, что к Цитаишвили проявляет интерес немецкая «Герта».

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Даниил Агарков Источник: X (Twitter)
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Владислав Рейский
супер, хай идет
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