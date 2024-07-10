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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 08:50 | Обновлено 10 июля 2024, 08:51
1378
0

Вингер Динамо, сыграв на Евро-2024, попал в поле зрения клуба из Германии

Цитаишвили заинтересовал «Герту»

10 июля 2024, 08:50 | Обновлено 10 июля 2024, 08:51
1378
0
Вингер Динамо, сыграв на Евро-2024, попал в поле зрения клуба из Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили, у которого имеется контракт с киевским «Динамо», может продолжить свою карьеру в немецкой «Герте».

Предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

В поле зрения «Герты» грузинский полузащитник оказался после выступления за национальную сборную на Евро-2024, где он сыграл в 4 матчах. Команда Грузии, напомним, на чемпионате Европы в Германии дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Контракт Цитаишвили с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Георгию Цитаишвили не интересен вариант продолжения карьеры в Украинской Премьер-лиге.

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Юрій Остроумов Источник
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