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  4. Легионеру Динамо, игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен
Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 13:17 | Обновлено 06 июля 2024, 13:32
1780
0

Легионеру Динамо, игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен

У Георгия Цитаишвили другие планы

06 июля 2024, 13:17 | Обновлено 06 июля 2024, 13:32
1780
0
Легионеру Динамо, игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили, у которого имеется контракт с киевским «Динамо», не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Украинской Премьер-лиге.

В частности, ранее речь шла о том, будто 23-летний игрок может присоединиться к житомирскому «Полесью». Эта информация оказалась неверной.

Предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

На Евро-2024 Георгий Цитаишвили отыграл за сборную Грузии в 4 матчах. Команда, напомним, дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Контракт Цитаишвили с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Георгий Цитаишвили может продолжить карьеру в Турции.

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Георгий Цитаишвили Полесье Житомир Динамо Киев сборная Грузии по футболу трансферы УПЛ трансферы
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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