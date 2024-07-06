Легионеру Динамо, игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен

Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили, у которого имеется контракт с киевским «Динамо», не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Украинской Премьер-лиге.

В частности, ранее речь шла о том, будто 23-летний игрок может присоединиться к житомирскому «Полесью». Эта информация оказалась неверной.

Предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

На Евро-2024 Георгий Цитаишвили отыграл за сборную Грузии в 4 матчах. Команда, напомним, дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Контракт Цитаишвили с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Георгий Цитаишвили может продолжить карьеру в Турции.