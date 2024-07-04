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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 10:59 | Обновлено 04 июля 2024, 11:08
592
0

Хавбек, имеющий контракт с Динамо, может продолжить карьеру в Турции

У Георгия Цитаишвили есть предложение

04 июля 2024, 10:59 | Обновлено 04 июля 2024, 11:08
592
0
Хавбек, имеющий контракт с Динамо, может продолжить карьеру в Турции
ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Полузащитник Георгий Цитаишвили, у которого имеется контракт с киевским «Динамо», находится в шорт-листе желаемых подписаний турецкого клуба «Коньяспор».

О деталях интереса турков к 23-летнему игроку сборной Грузии ничего неизвестно. Сообщается лишь, что «интерес серьезный».

Как известно, предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

На Евро-2024 Георгий Цитаишвили отыграл за сборную Грузии в 4 матчах. Команда, напомним, дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Напомним, ранее новичок «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в команде.

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Георгий Цитаишвили Коньяспор трансферы Динамо Киев чемпионат Турции по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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