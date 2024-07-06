Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который имеет контракт с киевским «Динамо», продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

По информации грузинского портала Georgian Footy, 23-летний футболист перейдет в житомирский клуб «Полесье». Пока не известно, будет ли это полноценный трансфер, или грузин перейдет в житомирский клуб на правах аренды.

Предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

На Евро-2024 Георгий Цитаишвили сыграл за сборную Грузии в 4 матчах. Команда, напомним, дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили может продолжить карьеру в Турции.