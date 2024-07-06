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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 11:08 |
1645
2

Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье

Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в УПЛ

06 июля 2024, 11:08 |
1645
2
Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который имеет контракт с киевским «Динамо», продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

По информации грузинского портала Georgian Footy, 23-летний футболист перейдет в житомирский клуб «Полесье». Пока не известно, будет ли это полноценный трансфер, или грузин перейдет в житомирский клуб на правах аренды.

Предыдущий сезон Цитаишвили провел на правах аренды в составе «Динамо» Батуми.

На Евро-2024 Георгий Цитаишвили сыграл за сборную Грузии в 4 матчах. Команда, напомним, дошла до 1/8 финала, где проиграла со счетом 1:4 сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили может продолжить карьеру в Турции.

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Источник: Динамо может присоединиться к телепулу
Георгий Цитаишвили трансферы УПЛ Динамо Киев Полесье Житомир трансферы
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Андрей⚒️
🤣🤣 он же в Украину не хотел возвращаться) вернулся, но не в стадо суркисни🌚 кстати, его контракт принадлежит Динамо, куда он не захотел возвращаться  
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