Довбик находится в шаге от перехода в мировой гранд
По информации Николо Скиры, форвард находится на финальной стадии переговоров с «Атлетико»
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Согласно информации известного футбольного инсайдера Николо Скиры, 27-летний форвард находится на финальной стадии переговоров с мадридским «Атлетико». Сообщается, что Довбик уже согласовал с «матрасниками» условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.
На данный момент руководство «Атлетико» ведет переговоры с «Жироной» по сумме трансфера. Каталонский клуб рассчитывает выручить за своего ведущего нападающего около 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Довбик провел за «Жирону» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает украинца стоимостью €35 млн.
Artem #Dovbyk is one step away to #AtleticoMadrid from #Girona. Agreed personal terms for a contract until 2029. Atleti are now working to reach an agreement with Girona, which ask €40M. #transfers https://t.co/GGDYJuUvlE— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2024
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