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Испания
22 июля 2024, 18:22 |
1110
0

Довбик находится в шаге от перехода в мировой гранд

По информации Николо Скиры, форвард находится на финальной стадии переговоров с «Атлетико»

22 июля 2024, 18:22 |
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Довбик находится в шаге от перехода в мировой гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Согласно информации известного футбольного инсайдера Николо Скиры, 27-летний форвард находится на финальной стадии переговоров с мадридским «Атлетико». Сообщается, что Довбик уже согласовал с «матрасниками» условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

На данный момент руководство «Атлетико» ведет переговоры с «Жироной» по сумме трансфера. Каталонский клуб рассчитывает выручить за своего ведущего нападающего около 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Довбик провел за «Жирону» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает украинца стоимостью €35 млн.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги Николо Скира
Алексей Тиньков Источник: Николо Скира
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