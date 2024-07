Довбик находится в шаге от перехода в мировой гранд

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Согласно информации известного футбольного инсайдера Николо Скиры, 27-летний форвард находится на финальной стадии переговоров с мадридским «Атлетико». Сообщается, что Довбик уже согласовал с «матрасниками» условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

На данный момент руководство «Атлетико» ведет переговоры с «Жироной» по сумме трансфера. Каталонский клуб рассчитывает выручить за своего ведущего нападающего около 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Довбик провел за «Жирону» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает украинца стоимостью €35 млн.

