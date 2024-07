Неймар приехал на турнир по CS2

Известный бразильский футболист Неймар приехал на турнир Esports World Cup.

Видео с 32-летним нападающим были опубликованы в соцсетях. Бразилец выступает за саудовский «Аль-Хияль». Именно в Саудовской Аравии проходит киберспортивный турнир.

«Наш самый большой фан», – написал бразильский коллектив Furia, вероятнее всего за который Неймар и прилетел поболеть.

Esports World Cup 2024 по CS2 проходит с 17 по 21 июля в Рияде. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

Neymar came to support FURIA at the EWC 💚🇧🇷 pic.twitter.com/59cIgvfWy6 — HLTV.org (@HLTVorg) July 19, 2024

Neymar meeting FURIA players as he is watching the Esports World Cup 👀pic.twitter.com/eoA0UdVHR1 — Ozzny (@Ozzny_CS2) July 19, 2024

Al Hilal’s Neymar is attending the Esports World Cup in Riyadh 👀 🇧🇷 pic.twitter.com/Jv0qVVQiE8 — HLTV.org (@HLTVorg) July 19, 2024