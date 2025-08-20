«Добудут победу». Вирт – о шансах украинских клубов в еврокубках

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы отечественных команд в первых матчах очередного раунда квалификации еврокубков:

– После довольно неожиданного вылета от кипрского «Пафоса» в Лиге чемпионов динамовцы Киева понизились в классе и продолжают выступления в Лиге Европы. Их очередной оппонент – «Маккаби» из Тель-Авива – крепкий «орешек». Израильтяне мало забивают, но практически и не пропускают. На «Бачка-Арене» я не ожидаю всплеска результативности. Будет игра на встречных курсах, потому что тель-авивцы из тех, кто не отсиживается в обороне. Склоняюсь к тому, что команды обменяются голами и победитель этого противостояния определится после ответного матча в польском Люблине.

– В межсезонье «Шахтер» активно поработал на трансферном рынке и, казалось, у него не будет проблем с выходом в основной раунд Лиги Европы. Но не суждено было после футбольной лотереи в матче со скромным греческим «Панатинаикосом».

– К сожалению, в ответном матче с греками «горняки» выступали не в оптимальном составе, и это сказалось.

Выяснилось, что без Кевина в «Шахтере» больше некому забивать. И это проблема «Шахтера», потому что команда, которая нацелена на покорение вершин, должна хотя бы забивать один гол сопернику уровня «Панатинаикоса».

Теперь «Шахтер» просто обязан как можно дальше пробиться в Лиге конференций и принести Украине столь необходимые очки в классификации УЕФА. Очередной визави - швейцарский «Сервет» не должен создать каких-либо проблем, думаю, дончане возьмут верх - 2:0.

– Единственный представитель топ-чемпионатов – итальянская «Фиорентина» будет проверять на прочность еще одного нашего участника в Лиге конференций – «Полесье».

– Клуб из Флоренции – настоящий еврокубковый боец, ведь дважды подряд пробивался в финал Лиги конференций. Пока что в ключевые моменты где-то не везло. Очередное покорение вершины футболисты «Фиорентины» начинают с поединков с «Полесьем».

Конечно, флорентийцы под руководством именитого тренера Стефано Пиоли могут похвастаться сбалансированным составом, где выделяются вратарь Давид де Хеа, защитник Лука Раньери, полузащитник Робин Гозенс, нападающие Мойзе Кин и ветеран Эдин Джеко.

Уверен, что команда из Житомира будет оказывать упорное сопротивление, но «Фиорентина» сумеет склонить чашу весов на свою сторону – 2:1.

Ранее стали известны потери «Шахтера» перед матчем еврокубка.