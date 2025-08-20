Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 23:24 |
1163
0

Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»

Легенда «бело-синих» не верит в успех украинского форварда

20 августа 2025, 23:24 |
1163
0
Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легендарный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы форварда «бело-синих» Владислава Супряги, который продолжит карьеру в «Эпицентре».

– Супругу отдали в аренду в Эпицентр. Как думаете, Влад сможет раскрыться под руководством Нагорняка?

– Нет, нет, нет. Если он погрузился на такой уровень, то будет идти только вниз. Динамо нужны квалифицированные футболисты, а Супряга не такой, – резюмировал Сабо.

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Заря» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Примерная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский подтвердил переход Владислава Супряги в другой клуб УПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда
«Добудут победу». Вирт – о шансах украинских клубов в еврокубках
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Йожеф Сабо Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Футбол | 20 августа 2025, 23:57 0
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт

При разводе Джорджина получит немало...

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 36
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20.08.2025, 05:55
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 43
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 26
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 13
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем