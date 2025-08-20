Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
Легенда «бело-синих» не верит в успех украинского форварда
Легендарный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы форварда «бело-синих» Владислава Супряги, который продолжит карьеру в «Эпицентре».
– Супругу отдали в аренду в Эпицентр. Как думаете, Влад сможет раскрыться под руководством Нагорняка?
– Нет, нет, нет. Если он погрузился на такой уровень, то будет идти только вниз. Динамо нужны квалифицированные футболисты, а Супряга не такой, – резюмировал Сабо.
В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Заря» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Примерная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский подтвердил переход Владислава Супряги в другой клуб УПЛ.
