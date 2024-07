РОМАНО: Винисиус согласился подписать 5-летний контракт с Шахтером

Правый защитник Винисиус Тобиас после двух лет в аренде в «Реале», где он выступал за молодежную команду, вернулся в состав «Шахтера».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус Тобиас согласился подписать новый контракт с горняками. Инсайдер отмечает, что срок соглашения – пять лет.

За время пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Все остальное время Винисиус играл за дубль королевского клуба. За вторую команду «сливочных» Тобиас провел 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.

🟠⚫️🇧🇷 Understand Brazilian RB Vinicius Tobias has agreed to sign new five year deal at Shakhtar Donetsk.



Real Madrid didn’t trigger the buy option clause and Vinicius Tobias has returned to Shakhtar. pic.twitter.com/xDQ7K1XOpI