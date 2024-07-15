Италия обыграла Норвегию в стартовом матче Евро-2024 U-19
Сборная Украины играет против хозяев турнира – команды Северной Ирландии
15 июля в Северной Ирландии начался чемпионат Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.
В стартовом матче турнира сборная Италии обыграла команду Норвегии (2:1). Пропустив первым, итальянцы в ответ забили два мяча
В 21:00 в этой же группе сборная Украины играет против хозяев турнира – команды Северной Ирландии.
Из группы в плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы.
Евро-2024 U-19
Группа А. 1-й тур, 15 июля
Италия – Норвегия – 2:1
Голы: Ди Маджо, 44, Дзероли, 51 – Браут, 35
Турнирная таблица
🇮🇹 2-1 🇳🇴— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 15, 2024
Goals by Di Maggio and Zeroli give @Azzurri the perfect start 🙌#U19EURO pic.twitter.com/us2pSWN2Oj
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