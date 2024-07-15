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Евро
Италия U19
15.07.2024 17:30 – FT 2 : 1
Норвегия U19
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15 июля 2024, 22:07 | Обновлено 15 июля 2024, 22:43
223
0

Италия обыграла Норвегию в стартовом матче Евро-2024 U-19

Сборная Украины играет против хозяев турнира – команды Северной Ирландии

15 июля 2024, 22:07 | Обновлено 15 июля 2024, 22:43
223
0
Италия обыграла Норвегию в стартовом матче Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля в Северной Ирландии начался чемпионат Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

В стартовом матче турнира сборная Италии обыграла команду Норвегии (2:1). Пропустив первым, итальянцы в ответ забили два мяча

В 21:00 в этой же группе сборная Украины играет против хозяев турнира – команды Северной Ирландии.

Из группы в плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы.

Евро-2024 U-19

Группа А. 1-й тур, 15 июля

Италия – Норвегия – 2:1

Голы: Ди Маджо, 44, Дзероли, 51 – Браут, 35

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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