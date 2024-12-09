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Молодежные турниры
09 декабря 2024, 07:10 | Обновлено 09 декабря 2024, 07:19
144
0

МОРОЗ: «Сборную Украины U-19 можно считать фаворитом группы отбора ЧЕ-2026»

Сине-желтые сыграют в квалификации ЧЕ со Словакией, Черногорией, Албанией

09 декабря 2024, 07:10 | Обновлено 09 декабря 2024, 07:19
144
0
МОРОЗ: «Сборную Украины U-19 можно считать фаворитом группы отбора ЧЕ-2026»
УАФ. Юрий Мороз

В четверг, 5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда Евро-2026 U-19.

По результатам жеребьевки юношеская сборная Украины (игроки 2007 г.р.) оказалась в группе 5, где будет противостоять Словакии, Черногории и Албании.

Мини-турнир пройдет в ноябре 2025 года в Албании. Юношеская сборная Украины U-19 сыграет против Албании (12 ноября), Черногории (15 ноября), Словакии (18 ноября)

Реакцию на жеребьевку квалификационного раунда Евро-2026 U-19 предоставил наставник украинской сборной Юрий Мороз:

«В нашей группе трудно выделить кого-нибудь из соперников. Нам нужно смотреть на свою игру. Считаю, что наша команда неплохо укомплектована.

Ребята знают ведение игры, знают требования. Коллектив уже не один год работает вместе, поэтому, повторюсь, в этих соревнованиях все зависит от нас самих, как мы настроимся на матчи.

Считается ли сборная Украины фаворитом? При всем уважении к Черногории, Албании и Словакии, думаю, да, ее можно считать фаворитом. Однако все решится на футбольном поле».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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