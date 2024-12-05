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Молодежные турниры
05 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:11
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Украина U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к Евро-2026 U-19

Оппонентами украинской команды будут Словакия, Черногория, Албания

05 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:11
160
0
Украина U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к Евро-2026 U-19
УАФ

Сборная Украины по футболу U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к ЧЕ-2026 U-19.

Соперниками команды Дмитрия Михайленко будут Словакия, Черногория, Албания.

Хозяин мини-турнира четырех команд станет известен позже.

Матчи пройдут в одно из следующих окон: 1–9 сентября 2025 года, 6–14 октября 2025 года, 10–18 ноября 2025 года.

Ранее команда Дмитрия Михайленко не сумела пройти группу первого раунда отбора к Евро-2025 U-19.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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