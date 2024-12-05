Молодежные турниры05 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:11
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Украина U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к Евро-2026 U-19
Оппонентами украинской команды будут Словакия, Черногория, Албания
05 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:11
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Сборная Украины по футболу U-19 узнала соперников на первом этапе отбора к ЧЕ-2026 U-19.
Соперниками команды Дмитрия Михайленко будут Словакия, Черногория, Албания.
Хозяин мини-турнира четырех команд станет известен позже.
Матчи пройдут в одно из следующих окон: 1–9 сентября 2025 года, 6–14 октября 2025 года, 10–18 ноября 2025 года.
Ранее команда Дмитрия Михайленко не сумела пройти группу первого раунда отбора к Евро-2025 U-19.
Читайте также:Почему сборная Украины U-19 провалила квалификацию на Евро
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