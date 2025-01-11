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Англия
11 января 2025, 19:37 | Обновлено 11 января 2025, 19:40
548
1

Не позволили законы. Украинский полуфиналист Евро U-19 мог оказаться в АПЛ

Рамик Гаджиев рассказал про свой вояж в Англию

11 января 2025, 19:37 | Обновлено 11 января 2025, 19:40
548
1
Не позволили законы. Украинский полуфиналист Евро U-19 мог оказаться в АПЛ
ФК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Украинский футболист харьковского «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев рассказал про то, почему не перешел в «Брентфорд»:

«Просмотр в Брентфорде прошел хорошо. Я себя хорошо проявлял и за 2 недели успел показать свои хорошие качества, что меня хотели оставлять, но не смогли заявить из-за своих законов Англии. Да, с Егором (прим. – Ярмолюком) я там познакомился. Он мне с первого дня помогал адаптироваться. Я ему благодарен без него было бы гораздо труднее. А выделить могу то, что в Англии тренировки интенсивные и скоростные. Приходится быстрее думать с мячом».

В составе молодежной сборной Украины Рамик Гаджиев дошел до 1/2 финала Евро U-19 2024, где наша команда уступила сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» усилился легионером.

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Рамик Гаджиев Брентфорд сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 Металлист 1925 трансферы трансферы АПЛ Егор Ярмолюк
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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serhiy
Через закони Англії. Дякую,вичерпна відповідь .
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