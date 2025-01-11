Не позволили законы. Украинский полуфиналист Евро U-19 мог оказаться в АПЛ

Украинский футболист харьковского «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев рассказал про то, почему не перешел в «Брентфорд»:

«Просмотр в Брентфорде прошел хорошо. Я себя хорошо проявлял и за 2 недели успел показать свои хорошие качества, что меня хотели оставлять, но не смогли заявить из-за своих законов Англии. Да, с Егором (прим. – Ярмолюком) я там познакомился. Он мне с первого дня помогал адаптироваться. Я ему благодарен без него было бы гораздо труднее. А выделить могу то, что в Англии тренировки интенсивные и скоростные. Приходится быстрее думать с мячом».

В составе молодежной сборной Украины Рамик Гаджиев дошел до 1/2 финала Евро U-19 2024, где наша команда уступила сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» усилился легионером.