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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 18:48 | Обновлено 11 января 2025, 18:55
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера

Кристиан Мба стал игроком харьковского клуба

11 января 2025, 18:48 | Обновлено 11 января 2025, 18:55
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
Партизани. Кристиан Мба

Нигерийский нападающий албанского «Партизани» Кристиан Мба стал игроком харьковского «Металлиста 1925», сообщают социальные сети албанского клуба.

25-летний футболист подписал контракт с украинским клубом.

«Клуб выражает благодарность игроку за его вклад и преданность делу в красной майке, с которой он также завоевал титул чемпиона Албании. Удачи в твоем новом приключении, Кристиан Мба. Приятно, что вы стали частью нашей большой семьи ФК Партизани», – сообщение от клуба.

В текущем сезоне Кристиан Мба провел 21 матч на клубном уровне и забил 5 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» завершает подписание Крупского.

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Партизани Тирана Металлист 1925 чемпионат Албании по футболу Первая лига Украины трансферы
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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