ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
Кристиан Мба стал игроком харьковского клуба
Нигерийский нападающий албанского «Партизани» Кристиан Мба стал игроком харьковского «Металлиста 1925», сообщают социальные сети албанского клуба.
25-летний футболист подписал контракт с украинским клубом.
«Клуб выражает благодарность игроку за его вклад и преданность делу в красной майке, с которой он также завоевал титул чемпиона Албании. Удачи в твоем новом приключении, Кристиан Мба. Приятно, что вы стали частью нашей большой семьи ФК Партизани», – сообщение от клуба.
В текущем сезоне Кристиан Мба провел 21 матч на клубном уровне и забил 5 голов.
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» завершает подписание Крупского.
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