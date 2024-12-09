Сборная Украины U-19 отправится в Албанию на матчи квалификации Евро-2026

Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием сборной Украины U-19 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 U-19.

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-19. Юношеская сборная Украины (игроки 2007 г.р.) попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Мини-турнир пройдет в ноябре 2025 года в Албании.

52 команды были разделены на 13 групп по 4 участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года. В семи группах определятся 7 сборных, которые составят компанию Уэльса в финальной части Евро-2026 U-19.

Матчи в каждом мини-турнире пройдут в одно из следующих окон: 1–9 сентября 2025, 6–14 октября 2025, 10–18 ноября 2025 года.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-19

12.11.2025. Украина – Албания

15.11.2025. Украина – Черногория

18.11.2025. Словакия – Украина

Евро-2026 U-19. Результаты жеребьевки квалификационного раунда