Сборная Украины U-19 отправится в Албанию на матчи квалификации Евро-2026
Украинская команда проведет матчи с Албанией, Черногорией, Словакией
Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием сборной Украины U-19 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 U-19.
В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-19. Юношеская сборная Украины (игроки 2007 г.р.) попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Мини-турнир пройдет в ноябре 2025 года в Албании.
52 команды были разделены на 13 групп по 4 участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.
По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года. В семи группах определятся 7 сборных, которые составят компанию Уэльса в финальной части Евро-2026 U-19.
Матчи в каждом мини-турнире пройдут в одно из следующих окон: 1–9 сентября 2025, 6–14 октября 2025, 10–18 ноября 2025 года.
Календарь матчей юношеской сборной Украины U-19
- 12.11.2025. Украина – Албания
- 15.11.2025. Украина – Черногория
- 18.11.2025. Словакия – Украина
Евро-2026 U-19. Результаты жеребьевки квалификационного раунда
- Группа 1: Ирландия, Нидерланды, Кипр, Казахстан
- Группа 2: Франция, Венгрия, Болгария, Фарерские острова
- Группа 3: Турция, Греция, беларусь, Лихтенштейн
- Группа 4: Израиль, Австрия, Словения, Люксембург
- Группа 5: Украина, Словакия, Черногория, Албания
- Группа 6: Сербия, Хорватия, Грузия, Гибралтар
- Группа 7: Румыния, Исландия, Финляндия, Андорра
- Группа 8: Англия, Шотландия, Латвия, Литва
- Группа 9: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Молдова
- Группа 10: Дания, Швейцария, Швеция, Сан-Марино
- Группа 11: Португалия, Бельгия, Северная Македония, Эстония
- Группа 12: Норвегия, Германия, Армения, Косово
- Группа 13: Чехия, Северная Ирландия, Мальта, Азербайджан
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