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Молодежные турниры
09 декабря 2024, 06:35 | Обновлено 09 декабря 2024, 07:10
124
0

Сборная Украины U-19 отправится в Албанию на матчи квалификации Евро-2026

Украинская команда проведет матчи с Албанией, Черногорией, Словакией

09 декабря 2024, 06:35 | Обновлено 09 декабря 2024, 07:10
124
0
Сборная Украины U-19 отправится в Албанию на матчи квалификации Евро-2026
УЕФА

Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием сборной Украины U-19 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 U-19.

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-19. Юношеская сборная Украины (игроки 2007 г.р.) попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Мини-турнир пройдет в ноябре 2025 года в Албании.

52 команды были разделены на 13 групп по 4 участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил пропуск на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года. В семи группах определятся 7 сборных, которые составят компанию Уэльса в финальной части Евро-2026 U-19.

Матчи в каждом мини-турнире пройдут в одно из следующих окон: 1–9 сентября 2025, 6–14 октября 2025, 10–18 ноября 2025 года.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-19

  • 12.11.2025. Украина – Албания
  • 15.11.2025. Украина – Черногория
  • 18.11.2025. Словакия – Украина

Евро-2026 U-19. Результаты жеребьевки квалификационного раунда

  • Группа 1: Ирландия, Нидерланды, Кипр, Казахстан
  • Группа 2: Франция, Венгрия, Болгария, Фарерские острова
  • Группа 3: Турция, Греция, беларусь, Лихтенштейн
  • Группа 4: Израиль, Австрия, Словения, Люксембург
  • Группа 5: Украина, Словакия, Черногория, Албания
  • Группа 6: Сербия, Хорватия, Грузия, Гибралтар
  • Группа 7: Румыния, Исландия, Финляндия, Андорра
  • Группа 8: Англия, Шотландия, Латвия, Литва
  • Группа 9: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Молдова
  • Группа 10: Дания, Швейцария, Швеция, Сан-Марино
  • Группа 11: Португалия, Бельгия, Северная Македония, Эстония
  • Группа 12: Норвегия, Германия, Армения, Косово
  • Группа 13: Чехия, Северная Ирландия, Мальта, Азербайджан
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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