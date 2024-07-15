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Евро
Италия U19
15.07.2024 17:30 - : -
Норвегия U19
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15 июля 2024, 03:48 | Обновлено 15 июля 2024, 03:49
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Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

15 июля 2024, 03:48 | Обновлено 15 июля 2024, 03:49
35
0
Италия U-19 – Норвегия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июля на «Сивью» пройдет матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу U-19, в котором сборная Италии встретится со сборной Норвегии. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Италия U-19

Команда в прошлом таком розыгрыше, год назад, стала чемпионом - ровно через двадцать лет после первого подобного титула. Еще трижды адзуррини добирались до финала, впрочем, хватало случаев, когда эта сборная вообще не пробивалась на турнир с его регламентом, предусматривающим 8 участников. На этот раз тоже не все получалось: еще в первом раунде квалификации футболисты проиграли соседям, Швейцарии. Но выиграли и у Лихтенштейна, и у Сербии, и этого хватило для продвижения дальше. В марте, в решающем раунде, уже нужно было только занимать первое место, и уж там подопечные Бернардо Корради смогли продемонстрировать стопроцентные результаты, обыграв и Шотландию, и Чехию, а грузин в последнем туре так и вовсе разгромили 5:0.

Ставки на матч Италия U-19 – Норвегия U-19

Норвегия U-19

Сборная часто играла на Евро в начале века, правда, все три попытки заканчивались невыходом из группы. После долгой паузы, скандинавы вернулись в 2018-2019, но снова оставались без участия в плей-офф. В этом плане прорывным оказался прошлый чемпионат, где наконец-то получилось выбраться в полуфинал. Сейчас получилось преодолеть без особенных проблем оба этапа отбора. Сначала, в октябре, выиграли последовательно у Гибралтара (там и вовсе дошло до 10:0), Латвии и Венгрии, потом, уже в марте, не помешали даже 2:2 с Боснией занять итоговое первое место в квартете - благо, с другими своими соперниками, Черногорией и Израилем, подопечные Йохансена были неумолимы, и оформили победы, забивая и там по два гола.

Статистика личных встреч

В 2003-м году итальянцы выигрывали 1:0 у скандинавов на Евро. Через 15 лет уже в матче этих команд на турнире фиксировалась ничья.

Прогноз

GGBET не верит в то, что дебютанты даже за ничью ухватятся в первом своем поединке на Евро. Согласимся и поставим на то, что тут смогут выиграть более опытные адзуррини (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Италия U19
15 июля 2024 -
17:30
Норвегия U19
Победа Италии U19 1.67 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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