ДЖОКОВИЧ: «Разочарован. Но когда думаю об этом месяце, через что прошел...»

14 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне-2024 у мужчин. Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича и завоевал титул травяного мейджора.

После завершения встречи Джокович прокомментировал поражение испанцу в решающем поединке мейджора:

«Алькарас сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю.

Я должен очень гордиться. Конечно, сейчас немного разочарован. Но когда думаю о последнем месяце и через что я прошел… Должен сказать, что я очень доволен.

Карлос... Просто невероятно, чего ты уже добился, и это в 21 год. Продолжай», – сказал Новак.

"He was definitely very hot today" 🔥



Novak Djokovic recognised how special Carlos Alcaraz was today on Centre Court 👏#Wimbledon pic.twitter.com/zVXFSg64pd