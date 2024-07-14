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  4. ДЖОКОВИЧ: «Разочарован. Но когда думаю об этом месяце, через что прошел...»
Уимблдон
14 июля 2024, 19:56 |
615
4

ДЖОКОВИЧ: «Разочарован. Но когда думаю об этом месяце, через что прошел...»

Новак уступил Карлосу в решающем поединке мейджора в трех сетах

14 июля 2024, 19:56 |
615
4
ДЖОКОВИЧ: «Разочарован. Но когда думаю об этом месяце, через что прошел...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

14 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне-2024 у мужчин. Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича и завоевал титул травяного мейджора.

После завершения встречи Джокович прокомментировал поражение испанцу в решающем поединке мейджора:

«Алькарас сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю.

Я должен очень гордиться. Конечно, сейчас немного разочарован. Но когда думаю о последнем месяце и через что я прошел… Должен сказать, что я очень доволен.

Карлос... Просто невероятно, чего ты уже добился, и это в 21 год. Продолжай», – сказал Новак.

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Так тобі і треба ! 
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cooperchack
Браво Алькатас,vpizdu ватника и любителя болотного " мира" 
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