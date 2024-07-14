Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул

137-й розыгрыш Уимблдонского турнира ознаменовался рекордами для украинского тенниса, неожиданной победительницей в женском одиночном разряде и повторением прошлогоднего мужского финала.

​В этом году не смогли принять участия в соревнованиях Рафаэль Надаль и сестры Серена и Винус Уильямс. Мог не сыграть и Новак Джокович, который перенес операцию на мениске после снятия с Ролан Гаррос. Многие не верят, что эта операция вообще была, но будем придерживаться официальной версии, которую подтверждают и незаинтересованные компетентные лица.

В 2024-м на Уимблдоне у мужчин зафиксировали рекорд турнира по количеству камбэков с 0-2 по сетам. Волевая победа Тэйлора Фритца над Александром Зверевым в четвертом раунде стала 11-й на Уимблдоне-2024. Это рекорд травяного мейджора, но до абсолютно лучшего результата на турнирах такой категории еще нужно было солидно постараться – на Australian Open-2002 было зафиксировано 14 подобных матчей. Также Уимблдон-2024 стал рекордным мейджором по количеству 5-сетовых поединков (37).

Мужской одиночный разряд. Финал

Карлос Алькарас [3] – Новак Джокович [2] – 6:2, 6:2, 7:6(4)

В этом году самым ожидаемым противостоянием на Уимблдоне должна была стать встреча чемпиона Australian Open 2024 Янника Синнера и победителя Ролан Гаррос 2024 Карлоса Алькараса. К большому сожалению, этой встречи не случилось, потому что итальянец выбыл в 1/4 финала, почувствовав недомогание в матче с Даниилом Медведевым. Кстати, 7 из 8 последних поражений на мейджорах случились у Синнера в пяти сетах. Команда итальянца со временем точно найдет решение этой проблеме, он будет только добавлять. До этого на турнире Яннику удалось обыграть финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини и перспективного американца Бена Шелтона. Нельзя назвать турнир неудачным, хотя Синнеру явно хотелось бы большего. Тем не менее, представитель Италии сохранил статус первой ракетки, на харде он был слишком хорош.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

У Алькараса соперники были немного проще, но, начиная с третьего раунда и до полуфинала включительно, он проигрывал оппоненту как минимум один сет, в двух поединках даже пришлось отыгрываться. В матче за титул против Джоковича в этом году Карлос был фаворитом по нескольким причинам. Во-первых, 5 недель назад ему не делали операцию на колене, во-вторых, он уже выиграл три мейджора, не проигрывая в финалах, в-третьих, уровень оппозиции у серба не позволял реально проверить его силу. Но то, как легко испанец выиграл два первых сета, удивило всех. Перед глазами сразу же возник финал Ролан Гаррос 2020, где Надаль буквально деклассировал Новака в первых партиях. Но это все же был грунт и Надаль. В общем, Джокович был бледной тенью себя, и показал свой высокий уровень игры только в третьей партии. Этого оказалось мало, Алькарас должен был заканчивать раньше, но заволновался на тройном матчболе, самостоятельно подарив зрителям еще полчаса интриги. На тай-брейке он снова стал играть веселее, да и сам Джокович помог завершить в трех партиях. «Ноль» в графе невынужденные ошибки на тай-брейках был пять лет назад против Федерера, того времени сербу уже не вернуть.

У Карлитоса теперь два титула на травяном мейджоре и 18 из 20 выигранных матчей на кортах Уимблдона. Процент выигрышей на уровне таких легенд, как Федерер, Сампрас, Борг и сам Джокович. В текущем сезоне Алькарас выиграл все 6 матчей против соперников из топ-5 мирового рейтинга, сумасшедшая статистика. Также Карлос превзошел возрастной рекорд Надаля, который выиграл Ролан Гаррос и Уимблдон в один сезон. Рафа был на год старше, когда ему покорилось это впечатляющее достижение.

Лучший матч

Третий круг

Карлос Алькарас [3] – Франсис Тиафо [29] – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6(2), 6:2

В третьем раунде Карлос сдал, как оказалось, свой самый тяжелый экзамен на этом турнире, отыгравшись с 1:2 по сетам против Франсиса Тиафо. Американец год назад был в первой десятке, обещал, что взялся за голову и будет полностью отдаваться спорту, но это оказалось только словами. Опомнился Тиафо уже когда встал вопрос, будет ли он сеяным на мейджорах вообще. Перед стартом турнира Франсис даже выдал в интервью, что за последнее время проигрывал настоящим «клоунам». Звучало это смешно, потому что единственным клоуном в этой ситуации был только он сам. Все же нужно отметить, что теннисист он неплохой, и если берет себя в руки, то победить его непросто. В первом раунде Тиафо удалось приобщиться к общему рекорду, отыгравшись с 0:2 против перспективного итальянца Маттео Арнальди. Затем Франсис в трех сетах одолел хорвата Борну Чорича, после чего и выдал крутой матч против Карлоса. В первых четырех сетах американец был даже лучше, но побить Карлитоса в пяти партиях почти невозможно, он это снова доказал. 12 из 13 побед в пятисетовиках – это космический уровень. Единственное поражение было против Берреттини на Australian Open 2022.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Тиафу

Прорыв турнира – Джованни Мпеши Перрикар, Лоренцо Музетти

Мпеши Перрикар не на шутку разыгрался весной, когда выиграл два грунтовых челленджера подряд, а еще через две недели взял первый титул ATP на соревнованиях в родном Лионе. На Ролан Гаррос удивить не удалось, в первом круге он в пяти сетах уступила Давиду Гоффену. С ростом 2.03 на траве также были отличные перспективы, на турнире ATP 500 в Лондоне он их частично подтвердил, обыграв Бена Шелтона. В квалификации Уимблдона Мпеши Перрикар проиграл в финале своему соотечественнику Максиму Жанвье. Но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпеши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду и дальше пошел по его сетке, одолев Йосихито Нисиоку и Эмиля Руусувуори. Это были первые победы француза в основе турниров Grand Slam. Остановил Джованни только 25-й номер ATP Лоренцо Музетти.

22-летний Музетти уже несколько лет играет на высоком уровне, два последних сезона закончил в топ-30 мирового рейтинга. Но после прорывного Ролан Гаррос 2021, где он неожиданно выиграл три матча в основной сетке и даже вел 2:0 по сетам против Джоковича, далее на турнирах Grand Slam получалось не очень. За три года был еще один четвертый круг на грунтовом мейджоре и все. По результатам жеребьевки Уимблдона-2024 Лоренцо попал в третью четверть, где спрогнозировать что-то было тяжело, чем итальянец и воспользовался. В первых трех матчах он был явным фаворитом, в 1/8 финала переиграл Мпеши Перрикара, а в четвертьфинале уже в статусе андердога одолел первую ракетку США Тэйлора Фритца. В дебютном полуфинале мейджоров пришлось сразится против Новака Джоковича, итальянец показал неплохой уровень тенниса, но этого было недостаточно для выхода в финал (4:6, 6:7, 4:6).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Главный неудачник – Андрей Рублев

Рублев в статусе шестой ракетки мира проиграл в первом круге Франсиско Комесанье. Аргентинец до этого матча сыграл всего один матч на траве в карьере – уступил в первом круге квалификации в Истборне 245-й ракетке мира. Рублев был фаворитом, но проиграл в четырех сетах (4:6, 7:5, 2:6, 6:7), из-за чего психовал на корте в своих худших традициях. По итогу Андрей не сумел защитить очки за прошлогодний четвертьфинал и опустится на две строчки в мировом рейтинге.

Любимец фортуны – Новак Джокович

После Ролан Гаррос Джокович потерял лидерство в мировом рейтинге, опустившись сразу на третью позицию. Но Карлос Алькарас не сумел защитить титул в Queen's Club, и Новак стал вторым перед жеребьевкой Уимблдона. Это означало, что Синнер точно будет в другой половине сетки, жребий отправил к итальянцу еще и Алькараса. Нижняя четверть сетки у Новака была легкой за исключением потенциальной встречи в 1/4 финала с Хубертом Хуркачем или Алексом Де Минауром. Фарт Джоковича на этом не закончился: Хуркач травмировался в матче второго раунда, де Минаур – в последнем гейме поединка четвертого круга. Дошло до того, что австралиец был вынужден сняться перед четвертьфиналом матчем против Ноле. Не встретив топовых оппонентов, Новак в девятый раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam, не сыграв при этом против соперника из топ-10. К примеру, в карьере Федерера таких турниров было всего 4, у Надаля – 6. Поражение в финале означало, что Новак впервые с 2005 года не выиграл ни одного турнира в сезоне до завершения Уимблдона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Наши

В этом году в квалификации сыграли Илья Марченко и Виталий Сачко. Оба проиграли в первом раунде отбора. Бразилец Фелипе Мелигени Алвеш, обидчик Марченко, успешно преодолел сито квалификации и в первом раунде основы уступил хорвату Борне Чоричу.

Женский одиночный разряд. Финал

Барбора Крейчикова [31] – Жасмин Паолини [7] – 6:2, 2:6, 6:4

После более-менее прогнозируемого Ролан Гаррос с Игой Свёнтек в роли главной доминирующей силы на грунте, на травяном мейджоре у женщин все было гораздо более запутаннее. В последние сезоны фаворитки здесь побеждали редко, семь предыдущих лет подарили нам семь разных чемпионок, а многие высокорейтинговые теннисистки очень часто выбывали в стартовых раундах. Этот год не стал исключением, единственной из числа главных фавориток, кто дошел до поздних стадий, стала Елена Рыбакина. Но и она была повержена.

В матче за титул сошлись итальянка Жасмин Паолини и чешка Барбора Крейчикова. Чешка в этом сезоне вообще не блистала, а больше боролась с травмами. До начала Уимблдона у нее было 7 побед и 9 поражений в календарном году, предсказать ее прорыв мог только очень просвещенный. У Паолини ситуация была немного другой: взлет карьеры в 28 лет, недавний выход в финал Ролан Гаррос, место в топ-10. Но до этого сезона итальянка не выиграла ни одного матча в основе травяного мейджора.

В финале Крейчикова смотрелась более убедительно, не отпускало ощущение, что игра идет до ее победы, хотя у чешки и не все получалось. К примеру, в полуфинале Паолини – Векич, который завершился тай-брейком в третьем сете, наоборот чувствовалось, что в итоге должна дожать именно итальянка. Барбора в итоге победила, попав в компанию Гарбинье Мугурусы, Симоны Халеп и Эшли Барти, которые после титулов на РГ в следующих сезонах выигрывали и Уимблдон. Что интересно, Мугуруса и Барти уже завершили карьеры. Из нынеиграющих теннисисток титулы и на грунтовом, и на травяном мейджорах есть только у двоих. Также не стоит забывать, что у Крейчиковой есть золотая медаль ОИ-2020, 7 побед на мейджорах в женском парном разряде, а также 3 титула в миксте. Благодаря выигрышу Уимблдона она вернется в топ-10, Паолини впервые поднимется в топ-5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини

Лучший матч

1/2 финала

Барбора Крейчикова [31] – Елена Рыбакина [4] – 3:6, 6:3, 6:4

На второй неделе турнира уже было некоторое понимание того, что чемпионкой соревнований с большей долей вероятности станет теннисистка из верхней половины сетки. В результате матч между Крейчиковой и Рыбакиной и стал таким себе скрытым финалом. Елена стала главной фавориткой турнира после снятия Соболенко, ее шансы увеличивались с каждым вылетом топовых оппоненток. Перед матчем с Крейчиковой многие отмечали, что два проигрыша чешке в личных встречах могут создать определенную интригу, потому что Барбора знает, как побеждать эту соперницу. В первом сете Рыбакина прогнозировано была сильнее, но чешка не испугалась и очень хорошо сыграла в этом матче в важные моменты, а особенно успешно она справилась с первой подачей соперницы. Что, например, не удалось Элине Свитолиной. В целом, большая благодарность Барборе за то, что в этом году в финале не было дополнительного раздражителя.

Прорыв турнира – Лулу Сан

23-летняя Лулу Сан, она же Радовчич, в этом году выиграла 100-тысячник ITF (на грунте) и 50-тысячник ITF (на харде). На травяных турнирах перед Уимблдоном новозеландка абсолютно ничего выдающегося не продемонстрировала, проиграв соперницам из второй и третьей сотни мирового рейтинга. В отборе к травяному мейджору Сан с трудом одолела чешку Габриэлу Кнутсон, но была обыграна и перспективная представительница Филиппин Александра Эала.

Главную сенсацию новозеландка устроила в первом раунде основы, остановив восьмую ракетку мира Чжэн Циньвень. Во втором круге Лулу паршиво отыграла первый сет против украинки Юлии Стародубцевой, но потом пристрелялась к корту и заслуженно победила. Позже Сан остановила еще одну китаянку Чжу Линь и очень разочаровала болельщиков Уимблдона, отцепив Эмму Радукану. В 1/4 финала Лулу забрала первую партию в матче с Донной Векич, но хорватка все же не позволила ей пройти дальше. До Уимблдона-2024 у новозеландки не было побед в основной сетке турниров Grand Slam и вообще один сыгранный матч на Australian Open. Прорыв получился ошеломительный. К слову, на этом турнире Лулу заработала в полтора раза больше, чем за всю карьеру (476 тысяч долларов против 314 тысяч).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лулу Сан

Главная неудачница – Арина Соболенко

Соболенко была главной фавориткой у букмекеров перед стартом соревнований, и победа на Уимблдоне явно могла помочь ей в борьбе за лидерство в мировом рейтинге. В итоге Арина не смогла принять участия на соревнованиях из-за травмы большой круглой мышцы. Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал, теперь она будет проигрывать Свёнтек 4224 очка в рейтинге WTA. О борьбе за статус первой ракетки мира в ближайшее время она может забыть.

Маленькой такой неудачницей еще можно назвать Веронику Кудерметову, которая в прошлом году в первом круге играла с Вондроушовой, а в этом – с Крейчиковой.

Любимица фортуны – Донна Векич

Снятие Соболенко подарило огромный шанс для многих теннисисток из третьей четверти турнирной сетки. Лучше всего им воспользовалась именно Векич. Донна всегда имела большой потенциал, но ей постоянно чего-то не хватало. Можно с уверенностью говорить о том, что хорватка могла бы приложить гораздо больше усилий, чтобы сделать свою карьеру лучше, потенциал у нее был огромный. Но в результате Векич довольно часто получала серьезные травмы и кроме выхода в 1/4 финала US Open 2019 и Australian Open 2023 весомых достижений на мейджорах у нее не было. Как и титулов WTA, как и места в топ-15 мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

На этот раз для 28-летней Векич почти все сложилось. Она с 43-й попытки пробилась в полуфинал турнира Grand Slam, одолев по пути и нашу Даяну Ястремскую. Сначала Донна обыграла Ван Сию из Китая, вместо Соболенко пришлось сразится против Эрики Андреевой (не путать с Миррой), также была остановлена испанка Паула Бадоса и уже упомянутая Лулу Сан. Имела шанс Донна и на финал, но у Жасмин Паолини на этот счет были свои планы.

Наши

Украина имела восемь представительниц в первом круге, обновив национальный рекорд. Более того, во втором круге был обновлен еще один рекорд для украинок на турнирах Grand Slam, там играло пять наших теннисисток. Но обо всех по порядку.

Самая сложная задача стояла перед Элиной Свитолиной, ей нужно было защитить как можно больше очков за прошлогодний полуфинал. Уже в стартовой встрече украинка испытала большие проблемы с полькой Магдой Линетт, но оказалась сильнее в трех сетах (7:5, 6:7, 6:3). После этого стало веселее, Элина уверенно разобралась с Юле Нимайер из Германии (6:3, 6:4), остановила финалистку двух предыдущих розыгрышей турнира Онс Жабер (6:1, 7:6), а также деклассировала китаянку Ван Синьюй (6:2, 6:1). Перед встречей с Еленой Рыбакиной были определенные ожидания, но после второй половины первого сета стало понятно, что Свитолина не тянет такой уровень. Даже при том, что представительница Казахстана давала шансы, у Элины в тот день мало что получалось. На втором мейджоре подряд украинка проиграла этой сопернице. В новой редакции рейтинга WTA Элина сохранит место в топ-30, что не так уж плохо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Марта Костюк после продолжительной серии турниров без особых достижений отыграла неплохо, выиграв там, где должна была, но не прыгнув выше головы. Сначала Костюк легко одолела Ребекку Шрамкову (6:3, 6:2), а потом в затяжном трехсетовом противостоянии оказалась сильнее Дарьи Сэвилл (4:6, 7:6, 6:4). Перед матчем третьего раунда было очевидно, что против Мэдисон Киз шансы минимальные. Прогноз, к сожалению, сбылся, Марта второй сезон подряд покидает Уимблдон, проиграв этой американке в третьем раунде. Если вы ищете плюсы, то в этом году Костюк выиграла у Киз на два гейма больше во втором сете (4:6, 3:6). В парном разряде Марта и Елена Габриэла Русе из Румынии вышли в третий раунд, где уступили будущим финалисткам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф.

Даяна Ястремская в 2024-м приучила нас к тому, что на мейджорах она играет лучше, чем на других турнирах. Поэтому перед Уимблдоном были кое-какие сдержанные ожидания. Особенно после того, как снялась Соболенко, встреча с которой могла состояться в третьем раунде. В общем, Даяна начала с того, что одолела Надю Подороску из Аргентины (6:1, 7:6), после чего выбила представительницу Франции Варвару Грачева. Матч с бывшей россиянкой оказался непростым, но на финальном тай-брейке все же сильнее была украинка (3:6, 6:4, 7:6). Вместо Соболенко в третьем круге оказалась Векич, с которой у Даяны до этого был паритет в личный встречах. Но проблема заключалась в том, что Ястремская выиграла три первых поединка против хорватки, после чего следующие три проиграла. Седьмой матч был максимально равным в первых двух партиях, а на третий сет у украинки сил не хватило (6:7, 7:6, 1:6). С новой недели Даяна будет в топ-25 и второй ракеткой Украины, поэтому выступление явно в плюс. Хотя шанс на что-то большое, конечно же, был очень хороший.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ангелина Калинина не является фанаткой травяных покрытий, но все равно поражение в первом круге от Элины Аванесян (2:6, 3:6) было максимально неприятным. Чувство безысходности не покидало болельщиков во время всего поединка. Не получилось и в парном разряде, но причина там немного другая. Калинина в паре с Ястремской попали на дуэт Гофф / Пегула, дали американкам бой, но немного не хватило (5:7, 7:6, 5:7).

Леся Цуренко также не смогла порадовать украинских болельщиков. В первом раунде она без шансов проиграла Грачевой (3:6, 1:6). Самое неприятное заключается в том, что не удалось защитить 230 очков за прошлогодний выход в четвертый раунд. Теперь Леся опустится ближе к концу первой сотни, потеряв более 30 позиций.

Дарья Снигур наконец-то порадовала себя и своих болельщиков успешным выступлением на взрослом Уимблдоне. Снигур удалось впервые пройти квалификацию и даже выиграть матч первого круга основы, где она одолела Осеан Доден (6:4, 6:0). И если на старте повезло со жребием, то во втором круге пришлось сразиться с Аленой Остапенко. Латвийка в первых раундах играла очень мощно, у Дарьи не было шансов (3:6, 0:6). Тем не менее, Снигур в следующей редакции рейтинга WTA повторит лучшее достижение в карьере (105-е место). Есть и неприятный момент, 22 июля с нее снимут 140 очков за прошлогоднюю победу на 100-тысячнике ITF, это как-то нужно компенсировать. Благо следующие три месяца защищать ничего не нужно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Юлия Стародубцева снова успешно преодолела квалификацию на мейджор, это уже становится хорошей традицией. Но на этот раз удалось выиграть матч и в основе, в первом раунде была обыграна бельгийка Алисон ван Эйтванк. О матче с Лулу Сан уже было сказано, новозеландка пока что выдала лучший турнир в карьере, от такого никто не застрахован.

Катерина Байндл попала на Уимблдон по «замороженному» рейтингу, и в матче с Лаурой Зигемунд в нынешней форме была аутсайдером. Удивить скептиков не удалось (4:6, 1:6), а немка еще и попила крови у Рыбакиной во втором раунде, забрав один сет.

Что касается парного разряда, то здесь также были определенные успехи. Надежда Киченок отхватила себе крутую напарницу, с Тимеа Бабош из Венгрии ей уже на первом совместном турнире удалось выйти в 1/4 финала. Против топовой американский пары Доулхайд / Кравчик не получилось, но если удастся дальше играть в дуэте с Бабош, то победы не за горами. Венгерка – топовая парница, которая 8 раз играла в финалах турниров Grand Slam (4 титула) и трижды подряд выигрывала Итоговый турнир WTA. После сезона травм в 2021-м у нее не было больших успехов, возможно, с Надеждой все получится.

Людмила Киченок и Алена Остапенко также дошли до 1/4 финала, где уступили будущим победительницам Катерине Синяковой и Тэйлор Таундсенд. Чешка не перестает удивлять. В этом году вместе с Коко Гофф она выиграла Ролан Гаррос, со Сторм Хантер был полуфинал AO, титул в Дубае и финал в Индиан-Уэллсе. И вот с третьей напарницей тоже топовый результат. Людмила Киченок также выступила и в миксте, но прошлогодний титул защитить не удалось. Люда и Мате Павич не вышли на матч второго раунда.

Мужской парный разряд. Финал

Харри Хелиоваара / Генри Паттен – Макс Перселл / Джордан Томпсон [15] – 6:7(7), 7:6(8), 7:6(9)

Хелиоваара и Паттен стали первыми несеяными чемпионами Уимблдона с 2014-го. Тогда победили Вашек Поспишил и Джек Сок. Для Харри и Генри это первая победа на парном турнире Grand Slam. Хелиоваара ранее брал парный титул на US Open-2023, но в миксте.

Женский парный разряд. Финал

Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [4] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2] – 7:6(5), 7:6(1)

Для Синяковой это третий титул на Уимблдоне и девятый на парных турнирах Grand Slam. Для Таунсенд это был первый титул на мейджорах.

Микст. Финал

Се Шувэй / Ян Зелинский [7] – Джулиана Олмос / Сантьяго Гонсалес – 6:4, 6:2

Се Шувэй взяла пятый парный титул на Уимблдоне, но первый в миксте. В смешанном парном разряде они с Яном в этом сезоне выиграли еще и Australian Open.