Женская сборная Украины сегодня, 12 июля, проведет матч с командой Косово

В пятницу, 12 июня, национальная женская команда Украины проведет пятый по счету поединок квалификации чемпионата Европы 2025 против сборной Косово.

Выездная игра с косоварками состоится в Приштине, на стадионе имени Фадила Вокрри, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко определился с составом команды на ближайшие матчи отбора на Евро-2025.

В таблице своей отборочной группы украинки занимают 3-е место, имея в активе 5 очков после 4 матчей.

16 июля в шестой по счету игре отбора на чемпионат Европы 2025 украинки примут в Скопье сборную Хорватии.

🧨 Fifth match in the Euro-2025 qualifiers! Ukraine's women's national team to play away with Kosovo 🇽🇰🇺🇦



⚔️ Kosovo - Ukraine

🏟 Fadil Vokkri Stadium, Prishtina

⏰ 19:00



To the victory, girls 🙌@uafwomen @WEURO2025 pic.twitter.com/gi25IRVSDU