ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где состоится следующий матч женской сборной Украины

4 апреля состоится матч третьего тура женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Накануне стало известно, какой стадион примет предстоящий поединок.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что команды сыграют на арене «Stadion Miejski» в польском городе Польковице, которая является домашней для местного клуба «Гурник».

Ранее Sport.ua сообщал, что этот город был выбран из-за своего расположения – он находится недалеко от границы с Чехией, поэтому в сборной Украины не будет проблем с логистикой.

Сборные Украины и Чехии набрали шесть баллов из шести возможных, однако чешские футболистки возглавляют группу 4 Лиги B из-за лучшей разницы мячей.