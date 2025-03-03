ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где состоится следующий матч женской сборной Украины
Поединок 3-го тура Лиги наций с Чехией пройдет 4 апреля
4 апреля состоится матч третьего тура женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Накануне стало известно, какой стадион примет предстоящий поединок.
Украинская ассоциация футбола сообщила, что команды сыграют на арене «Stadion Miejski» в польском городе Польковице, которая является домашней для местного клуба «Гурник».
Ранее Sport.ua сообщал, что этот город был выбран из-за своего расположения – он находится недалеко от границы с Чехией, поэтому в сборной Украины не будет проблем с логистикой.
Сборные Украины и Чехии набрали шесть баллов из шести возможных, однако чешские футболистки возглавляют группу 4 Лиги B из-за лучшей разницы мячей.
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