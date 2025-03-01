Стало известно, где украинки примут чешек в Лиге наций

4 апреля женская сборная Украины по футболу в Лиге наций проведет домашний матч с чешками.

По имеющимся данным этот поединок состоится в польском городе Польковице, а 28 марта здесь начнется подготовительный сбор подопечных Владимира Пятенко.

Выбор этого небольшого города на юго-западе Польши вызван тем, что неподалеку - граница с Чехией, где 8 апреля пройдет повторный поединок уже на поле соперниц и поэтому у наших футболисток не будет проблем с логистикой.

Сейчас украинки занимают второе место в своей группе Лиги наций, уступая чешкам, у которых также 6 очков, но лучше соотношение забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось о том, что женская сборная Украины в албанском Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» провела второй поединок Лиги наций 2025 против Хорватии.