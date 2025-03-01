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Лига наций
01 марта 2025, 01:50 | Обновлено 01 марта 2025, 01:53
17
0

Стало известно, где украинки примут чешек в Лиге наций

У украинок не будет проблем с логистикой

01 марта 2025, 01:50 | Обновлено 01 марта 2025, 01:53
17
0
Стало известно, где украинки примут чешек в Лиге наций
УАФ

4 апреля женская сборная Украины по футболу в Лиге наций проведет домашний матч с чешками.

По имеющимся данным этот поединок состоится в польском городе Польковице, а 28 марта здесь начнется подготовительный сбор подопечных Владимира Пятенко.

Выбор этого небольшого города на юго-западе Польши вызван тем, что неподалеку - граница с Чехией, где 8 апреля пройдет повторный поединок уже на поле соперниц и поэтому у наших футболисток не будет проблем с логистикой.

Сейчас украинки занимают второе место в своей группе Лиги наций, уступая чешкам, у которых также 6 очков, но лучше соотношение забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось о том, что женская сборная Украины в албанском Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» провела второй поединок Лиги наций 2025 против Хорватии.

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Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Чехии по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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