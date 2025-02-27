Женская Лига наций. Итоги 2-го тура: Чехия и Украина имеют по две победы

Женская сборная Украины в албанском Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» провела второй поединок Лиги наций 2025, который был для нее номинально домашним.

В первом матче украинки на выезде одолели сборную Албании (2:1), дальше соперником была Хорватия, которая на старте уступила Чехии (0:4).

На 2-й минуте Яна Котик первой успела на добивание после мощного удара Ольги Овдийчук в перекладину.

Во втором тайме после навеса Ольги Овдийчук мяч отскочил к Яне Калининой, которая со второй попытки отправила его в ворота соперниц. Хорватки ответили голом через 8 минут.

В итоге зафиксирован счет 2:1, это вторая победа женской сборной Украины.

Турнирная таблица группы B4

В группе лидирует Чехия (6 очков), Украина набрала столько же и идет второй, без набранных баллов – Хорватия и Албания.

Следующий поединок украинская команда проведет 4 апреля на условно домашней арене против Чехии.

Лига наций 2025 среди женщин

Группа В4. 2 тур, 25 февраля. Эльбассон. Эльбассан Арена

Украина – Хорватия – 2:1 (1:0)

Голы: Котик, 2, Калинина, 61 – Невркла, 69.

Чехия – Албания – 5:1

Результаты матчей 2-го тура

Лига A. Турнирные таблицы

Лига B. Турнирные таблицы

Лига C. Турнирные таблицы