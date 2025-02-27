Женская Лига наций. Итоги 2-го тура: Чехия и Украина имеют по две победы
Украинская команда обыграла сборную Хорватии со счетом 2:1
Женская сборная Украины в албанском Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» провела второй поединок Лиги наций 2025, который был для нее номинально домашним.
В первом матче украинки на выезде одолели сборную Албании (2:1), дальше соперником была Хорватия, которая на старте уступила Чехии (0:4).
На 2-й минуте Яна Котик первой успела на добивание после мощного удара Ольги Овдийчук в перекладину.
Во втором тайме после навеса Ольги Овдийчук мяч отскочил к Яне Калининой, которая со второй попытки отправила его в ворота соперниц. Хорватки ответили голом через 8 минут.
В итоге зафиксирован счет 2:1, это вторая победа женской сборной Украины.
Турнирная таблица группы B4
В группе лидирует Чехия (6 очков), Украина набрала столько же и идет второй, без набранных баллов – Хорватия и Албания.
Следующий поединок украинская команда проведет 4 апреля на условно домашней арене против Чехии.
Лига наций 2025 среди женщин
Группа В4. 2 тур, 25 февраля. Эльбассон. Эльбассан Арена
Украина – Хорватия – 2:1 (1:0)
Голы: Котик, 2, Калинина, 61 – Невркла, 69.
Чехия – Албания – 5:1
Результаты матчей 2-го тура
Лига A. Турнирные таблицы
Лига B. Турнирные таблицы
Лига C. Турнирные таблицы
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