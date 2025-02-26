Украина – Хорватия – 2:1. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура женской Лиги наций
Женская сборная Украины в албанском Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» провела второй поединок Лиги наций 2025, который был для нее номинально домашним.
В первом матче украинки на выезде одолели сборную Албании (2:1), дальше соперником была Хорватия. Подопечные Владимира Пятенко отлично начали встречу и повели в счете уже на 2-й минуте. Яна Котик первой успела на добивание после мощного удара Ольги Овдийчук в перекладину.
Через минуту мяч оказался в сетке ворот украинок, однако арбитр зафиксировал нарушение правил. Следующий хороший момент у сине-желтых был на 33-й минуте. Тамила Химич прострелила с левого угла штрафной, но Роксолана Кравчук пробила неудачно.
Во втором тайме украинки удвоили свое преимущество. После навеса Ольги Овдийчук мяч отскочил к Яне Калининой, которая со второй попытки отправила его в ворота соперниц (2:0). Хорватки ответили через 8 минут. Кристина Невркла после подачи углового головой обыграла Дарью Келюшик. На 79-й минуте украинки могли пропустить второй раз, но на высоте была вратарь, которая перевела удар Изабеллы Лойны в перекладину.
В итоге зафиксирован счет 2:1, это вторая победа женской сборной Украины. Следующий поединок украинская команда проведет 4 апреля против Чехии.
Лига наций 2025 среди женщин
Группа В4. 2 тур, 25 февраля. Эльбассон. Эльбассан Арена
Украина – Хорватия – 2:1 (1:0)
Голы: Котик, 2, Калинина, 61 – Невркла, 69.
Украина: Келюшик, Басанская, Шматко (к), Котик, Корсун, Овдийчук (Гирин, 89), Химич, Петрик, Андрухив (Козлова, 46), Калинина (Семкив, 73), Кравчук (Глущенко, 81).
Хорватия: Бачич (к), Врачевич, Балог, Невркла, Чаневац (Микулица, 87), Слипчевич (Гуво, 74), Крзнарич, Йощак, Маркович (Лойна, 61), Руделич, Дулчич.
Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды).
Предупреждения: Корсун, 83 – Дулчич, 18, Крзнарич, 34.
Чехия – Албания – 5:1
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Котик, 2 мин
ГОЛ! 2:0. Калинина, 61 мин
Инфографика
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