Легенда сборной Аргентины проведет еще один сезон вместе с украинцем

Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария останется в клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже договорились о продлении контракта до лета 2025 года. Инициаторами переговоров были именно «орлы».

Напомним, в «Бенфике» играет вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.

В сезоне 2023/24 Анхель Ди Мария провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

