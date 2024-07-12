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Португалия
12 июля 2024, 08:31 |
772
0

Легенда сборной Аргентины проведет еще один сезон вместе с украинцем

Анхель Ди Мария останется в «Бенфике»

12 июля 2024, 08:31 |
772
0
Легенда сборной Аргентины проведет еще один сезон вместе с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария останется в клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже договорились о продлении контракта до лета 2025 года. Инициаторами переговоров были именно «орлы».

Напомним, в «Бенфике» играет вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.

В сезоне 2023/24 Анхель Ди Мария провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

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Анхель Ди Мария Бенфика чемпионат Португалии по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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