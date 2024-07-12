Легенда сборной Аргентины проведет еще один сезон вместе с украинцем
Анхель Ди Мария останется в «Бенфике»
Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария останется в клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже договорились о продлении контракта до лета 2025 года. Инициаторами переговоров были именно «орлы».
Напомним, в «Бенфике» играет вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.
В сезоне 2023/24 Анхель Ди Мария провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
🚨🦅 Ángel Di Maria will stay at Benfica for one more season, agreement sealed today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024
Decision confirmed on both sides as Benfica wanted him to stay and El Fidéo accepted the proposal. 🇦🇷
Di Maria will leave Argentina national team next week but staying at Benfica until 2025. pic.twitter.com/3domwSS6gH
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