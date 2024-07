Поговори теперь! После победы над Францией Ямал потроллил Рабьо

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



На 21-й минуте 16-летний испанец Ламин Ямал забил гол и сравнял счёт в матче. А после матча не упустил возможности ответить Адриану Рабьо, который на предматчевой пресс-конференции заявил, что «если Ямал хочет сыграть в финале, ему придется сделать больше, чем то, что он делал до сих пор».



В свою очередь, Ямал после победы подошёл к камере и и потроллил Рабьо: «Поговори теперь! Поговори теперь!»



Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024.

🤐 "Speak now, speak now!"



Lamine Yamal sends a clear message to Adrien Rabiot, after helping Spain to victory over France at #EURO2024.pic.twitter.com/aTiNNdNPzQ