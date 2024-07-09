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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 23:02 | Обновлено 10 июля 2024, 00:15
2785
4

Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением

16-летний игрок вышел на полуфинальный матч Евро против Франции

09 июля 2024, 23:02 | Обновлено 10 июля 2024, 00:15
2785
4
Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в полуфинальных матчах Евро и чемпионатов мира. На 21-й минуте матча против французской сборной испанец отличился невероятно красивым голом.

В день, когда он вышел на поле игроку было 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал легендарному бразильскому игроку Пеле, который вышел на поле на чемпионате мира 1958.

Победитель этой пары встретится в финале с победителям матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Chystyi_stavok
А якщо брати лише Чемпіонат світу, то рекорд у Пеле й досі залишається, адже як казав один класик: "Это совсем другой турнир".
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+2
palyvoda2006
Нічого він не побив! Вони встановили рекорди на різних турнірах. Ямал встановив рекорд на чемпіонаті Європи, а Пеле встановив рекорд на чемпіонатах світу. До речі, на чемпіонатах Європи Пеле просто не міг грати і не грав!
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