Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением
16-летний игрок вышел на полуфинальный матч Евро против Франции
В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в полуфинальных матчах Евро и чемпионатов мира. На 21-й минуте матча против французской сборной испанец отличился невероятно красивым голом.
В день, когда он вышел на поле игроку было 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал легендарному бразильскому игроку Пеле, который вышел на поле на чемпионате мира 1958.
Победитель этой пары встретится в финале с победителям матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.
Lamine Yamal becomes the youngest-ever player to appear in a semi-final at a major international tournament 🇪🇸— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 9, 2024
He breaks Pele's record from the 1958 World Cup✨ pic.twitter.com/X3LelTcJUs
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