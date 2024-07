Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в полуфинальных матчах Евро и чемпионатов мира. На 21-й минуте матча против французской сборной испанец отличился невероятно красивым голом.



В день, когда он вышел на поле игроку было 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал легендарному бразильскому игроку Пеле, который вышел на поле на чемпионате мира 1958.



Победитель этой пары встретится в финале с победителям матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

