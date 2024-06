Фиорентина нацелилась на форварда Ювентуса

«Фиорентина» начала работу над трансфером форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Сам Кин хочет перейти в «Фиорентину», сейчас клуб из Флоренции ведет переговоры с «Ювентусом».

Напомним, в январе текущего года Кин был в шаге от перехода в «Атлетико», однако в последний момент трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.

В сезоне 2023/2024 Кин провел за «Ювентус» 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается в 14 миллионов евро.

