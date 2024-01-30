Провалил медосмотр. Трансфер форварда Ювентуса в Атлетико сорвался
Мойзе Кин останется в туринском клубе
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин был в шаге от перехода на правах аренды в «Атлетико» Мадрид. Однако этот трансфер сорвался в последний момент.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Кин провалил медосмотр в «Атлетико». Это связано с травмой большеберцовой кости ноги в середине декабря прошлого года.
Врачи «Атлетико» посчитали, что восстановление после травмы займет больше времени, чем прогнозировал медицинский персонал «Ювентуса».
В нынешнем сезоне Кин провел 12 матчей за «Ювентус» в Серии А, и суммарно провел на поле 472 минуты. Результативными действиями не отмечался. Услуги форварда также предлагали «Милану».
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