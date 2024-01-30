Провалил медосмотр. Трансфер форварда Ювентуса в Атлетико сорвался

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин был в шаге от перехода на правах аренды в «Атлетико» Мадрид. Однако этот трансфер сорвался в последний момент.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Кин провалил медосмотр в «Атлетико». Это связано с травмой большеберцовой кости ноги в середине декабря прошлого года.

Врачи «Атлетико» посчитали, что восстановление после травмы займет больше времени, чем прогнозировал медицинский персонал «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Кин провел 12 матчей за «Ювентус» в Серии А, и суммарно провел на поле 472 минуты. Результативными действиями не отмечался. Услуги форварда также предлагали «Милану».