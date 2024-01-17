Милану предложили подписать форварда Ювентуса

«Милану» через посредника были предложены услуги форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сам Кин недоволен количеством игровой практики, которое ему предоставляет главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Также к Кину есть интерес со стороны зарубежных клубов, включая «Атлетико» Мадрид. Возможен вариант с арендой 23-летнего форварда сборной Италии.

В нынешнем сезоне Кин провел 12 матчей за «Ювентус» в Серии А, и суммарно провел на поле 472 минуты. Результативными действиями не отмечался.